Şahan Gökbakar: Ailenin direği miyim, ren geyiği mi?
Türk sinemasında yaşanan kriz sonrasında Recep İvedik 6 filminin gösterimini kasım ayında gerçekleştiren Şahan Gökbakar, filminin yaptığı gişeden memnun kaldı. İvedik filmlerinin devam edeceğini söyleyen Gökbakar, son filminin seyirci ile buluşmasının ardından ailesiyle birlikte tatile çıktı. Onlarla birlikte kayak tatiline çıkan Şahan Gökbakar, buradan yaptığı son paylaşımla yine gülümsetti.
Fotoğrafta, çocuklarının bindiği kızakları çekerken görülen Şahan Gökbakar bu karenin altına şunları yazdı:
“Bu ailenin direği miyim, ren geyiği miyim belli değil. Gücüm olduğunca çekerim kızaklarınızı”