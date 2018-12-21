Şahin Tepesi 6. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Deniz büyük çıkmazda! (Şahin Tepesi 5. Son bölüm izle)

Şahin Tepesi 5. Son bölümü ile bu akşam ekrana geldi. Yayınlanan 5. bölümde; Mete, Tuna ile Deniz’i gören Arif’i öldürüyor. Deniz bu durumdan annesini sorumu tutuyor. Verda ile Efe arasındaki yakınlaşma tüm yasaklara engellere rağmen devam ediyor. Melek ile Tuna arasında ipler bir daha geriliyor. Demir, Tuna’ya ‘boşanalım’ diyor. Ayrıca Deniz yurt dışına gitmeyi düşünürken Mete ile el ele ailesinin karşısına çıkıyor. Bu bomba etkisi yaratan görüntünün altında Mete’nin hamlesi saklı. Peki Şahin Tepesi 5. bölümde başka neler yaşandı? Şahin Tepesi 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte dizi ile ilgili merak ettikleriniz..

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Şahin Tepesi dizisi 5. Bölüm bu akşam yayınlandı. Şahin Tepesi 5. bölümde; Mithat'ın öldüğü gece Deniz ve Tuna'yı gören Arif esrarengiz bir şekilde öldürülüyor. Deniz bu cinayeti annesinden biliyor. Aslında Arif'i öldüren kişi Mete. Efe ile Verda arkadaşlığı yüzünden Melek çok kızıyor. Kızını bir daha Efe ile konuşmaması için tembihliyor. Ama kader onları bir daha bir araya getiriyor. Erkan, Demir ile Melek arasında geçmişte yaşananları öğrenince ortaklığı askıya alıyor. Peki Şahin Tepesi 6. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Haberimizden Şahin Tepesi 5. Son bölüm özetini okuyabilirsiniz…

ŞAHİN TEPESİ 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Şahin Tepesi 6. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayıncı kuruluş yayınlar yayınlamaz aşağıdaki sayfadan izleyebilirsiniz…

ŞAHİN TEPESİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ŞAHİN TEPESİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE 5. BÖLÜM ÖZETİ…

Tuna ve Deniz gölün kenarında onları gören yaşlı adam Arif'le yüzleşiyor. Cinayeti gördüğünü söyleyen Arif ‘nasıl kızdınız adama' diyerek hesap soruyor. Tuna Arif'i ikna etmek için peşinden gidiyor. Yaşlı adamı karanlıkta biri yakalıyor ve kafasını yere vurarak öldürüyor. O sırada Melek de oradan geçiyor. Demir de araba ile geliyor. Demir ‘Arif ağabey' diyerek konuşuyor. Arif'in son sözü, ‘onları gördüm, o ikisini gördüm' oluyor. Polis olay yerine geliyor. Tuna hiçbir şey olmamış gibi evden çıkıyor. Melek ve Demir'le karşılaşıyor. Korkan gözlerle Tuna'ya bakıyor. Demir Arif'in öldüğünü söylüyor.

Demir yaşadığı şoku ev haklına anlatıyor. Birinin Arif'e çarpıp kaçtığını söylüyor. Deniz, Efe, Ceylan ve Tuna onu dinliyor. Demir, Mithat'ın öldüğü gece iki kişiyi Arif'in gördüğünü anlatıyor. Ceylan ona böyle bir şeyden söz etmediğini söylüyor. Tuna hemen lafa girip gözlerinin iyi görmediğini söylüyor. Demir, Arif'in ölmeden önce söylediği son sözleri duyan Tuna ve Deniz panik oluyor. Demir bunun kaza değil cinayet olduğunu söylüyor.

ŞAHİN TEPESİ SON BÖLÜM İZLE

DENİZ, TUNA'YI SUÇLUYOR

Deniz nefret dolu bakışlarını annesine yöneltiyor. Tuna ile Deniz yukarı çıkıyorlar. Deniz Arif'in ölümünden annesini sorumlu tutuyor. Tuna şok içinde kızına kendini anlatmaya çalışıyor. Tuna o anda adama zarar verdirmek istediğini ama bu olayda suçu olmadığını söylüyor.

KATİL METE

Arif'i öldüren kişi Mete. Kardeşinin Arif'in öldüğünü söylemesi ile o anı hatırlıyor. Uzaktan olanları izleyen Mete gözünü kırpmadan yaşlı adamı öldürüyor.

VERDA EFE ARKADAŞLIĞINA BİR ENGEL DAHA

Cem, Verda'yı annesinin yanında köşeye sıkıştırıyor. Melek kızının Efe ile görüşmesini istemiyor. Verda, Cem'in gereksiz olay çıkardığını söylüyor. Melek Tuna'dan dolayı ne olursa olsun Efe ile konuşmasını istemiyor. Ayrıca Cem de annesinden azar yemekten kurtulamıyor.

MELEK ERKAN ORTAKLIĞI BAŞLAMADAN BİTİYOR MU?

Melek, Erkan ile ortaklık için buluşacak. Ama Erkan'ın kafasında Ceylan'ın sözleri var. Demir ile Melek'in eskiden ilişki yaşamaları onu çok yıpratıyor. Görüşme için Melek aradığında da şehir dışında olduğunu söylüyor.

EFE VERDA'NIN HAYATINI KURTARIYOR

Verda evden çıkıyor. Ama Ayça'nın ağabeyi onu elinde bıçakla durduruyor. Hem kardeşini hem de kardeşimi istiyorum diyor. Verda Ayça'yı en son İzmir'de gördüğünü söylüyor. Ama ağabey inatla Cem'i aramasını istiyor. O sırada Efe arabasıyla oraya yaklaşıyor. Arabasından inip bıçağı elinden atıyor. Efe Ayça'nın ağabeyini dövüyor. Ama tam o sırada bıçakla kolundan yaralanıyor. Efe ağabeyi etkisiz hale getiriyor. Verda Efe'yi hastaneye götürmek istiyor. Efe olayların büyümemesi için bu teklifi şiddetle reddediyor. Verda'yı evine götürüyor. Verda evde ona pansuman yapıyor. Efe git gide kendini Verda'ya daha çok kaptırıyor.

DEMİR: BOŞANALIM

Demir'in Melek'e yardım etmek istemesi ve sipariş formunu onaylaması yeni bir kriz çıkarır. Tuna adeta kendini kaybeder. Demir daha fazla dayanamayıp ‘boşanalım' der.

DENİZ İLE METE EL ELE

Deniz, Cem'e mesaj atıyor. Beraber dışarı çıkıyorlar. Cem onun moralini düzeltmek istiyor. Deniz ve Cem arasında yakınlaşma devam ediyor. Bu harika günden sonra Deniz daha fazla yaşananlara tahammül edemeyeceğini düşünüyor ve yurt dışına gitmeyi düşünüyor. Ancak Mete'nin son hamlesi ona daha büyük bir tutsaklığa götürüyor.