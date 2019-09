Sam Smith ‘onlar’ olarak anılmak istiyor

İlk kez Disclosure’un Latch isimli şarkısıyla adını duyuran ardından Naughty Boy grubunun La La La şarkısı ile İngiltere listelerinde bir numaraya yerleşen genç sanatçı cinsel kimliği ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

27 yaşındaki genç sanatçı, cinsel kimliğini sorgulamaya başlamasının ardından İngilizce’de kullanılan he, she it, zamirlerinin kendisi için kullanılmamasını, bunların yerine cinsiyet belirtmeyen they/them zamirlerinin kullanılmasını istediğini belirtti. Yaptığı uzun açıklamada Smith’e hayranlarından ve çevresinden destek yağdı.

Paylaşımında hayatı boyunca cinsiyetiyle ilgili yaşadığı savaştan bahseden Smith, artık “he” olarak anılmak istemediğini vurguladı. “Benim zamirlerim artık they/them (onlar)” başlığı altında kendisini cinsiyetsiz (non-binary) olarak tanımlayan ve devamında “Kendimi olduğum gibi sevmeye karar verdim. Verdiğim bu kararda beni destekleyen insanların olması beni çok heyecanlandırıyor. Bunu burada bildirmek beni çok geriyordu çünkü insanların ne düşündüğünü çok umursuyordum. Fakat en sonunda boşver! dedim. Bu süreçte çok hata yapıp beni yanlış cinsiyetlendirebilirsiniz anlarım ama sizden tek isteğim lütfen deneyin. Umarım siz de beni, kendimi gördüğüm şekilde görebilirsiniz. Teşekkür ederim” dedi.

Sam Smith geçtiğimiz aylarda katıldığı bir yayında da cinsiyet değiştirmek istediğini fakat ne kadın ne de erkek olmak istemediğinin altını çizmişti.