Şanlıurfa’da Barbaros Şansal gerginliği

Modacı Barbaros Şansal'ın Şanlıurfa Barosu tarafından kariyer günleri sohbeti için davet edildiği şehirde, bazı kesimler tarafından gelen nefret ve tehdit mesajlarının ardından etkinlik iptal edildi.

Ahmet KAYA

Modacı Barbaros Şansal, 6 Mart’ta Şanlıurfa Barosu Kariyer Günleri kapsamında ‘Cübbeye düğme ve cep neden olmaz’ konulu söyleşi için şehre davet edildi. Şansal da bu daveti kabul etti. Ancak, etkinliğin duyulması üzerine birçok kesimden sosyal medya üzerinden tehdit ve tepki mesajları gelmeye başladı.

Bir sosyal medya kullanıcısı Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’e “Peygamberler şehri Şanlıurfa’da böyle bir etkinliğin yapılması kabul edilemez. Sayın Vali’den ricamız bu şahsın katılacağı etkinliğin iptal edilmesidir” çağrısında bulundu.

ÇOK SAYIDA NEFRET VE TEHDİT MESAJI

Eğitim-Bir-Sen Şanlıurfa Şube Başkanı İbrahim Coşkun, “Parlak moda kariyerinin yanında sapkın eşcinsel tercihi ve ateist kimliği ile ön plana çıkmayı tercih eden Barbaros Şansal’ın Şanlıurfa Barosu tarafından davet edilmesi kararlaştırılamaz” mesajı paylaştı. Coşkun, Vali Abdullah Erin’i etiketlediği bir başka paylaşımına ise, “Terzi yamağı eğer baroya kayıtlı avukatlar için elbise kreasyonuyla geliyorsa bu kurumsal bir davettir. Gündeme bile almaya değmez. Ancak, modacılık kariyeri kisvesi adı altında bu şehre eşcinsel bir elbise giydirilmeye çalışılıyorsa buna kimsenin gücü yetmez” dedi.

Anadolu Gençlik Derneği Başkanı İsmail Yılmaz da, Şansal’ın gayriahlaki bir düşüncenin temsilcisi olduğunu ileri sürerek Şanlıurfa’ya davet edilemeyeceğini savunan bir mesaj yayınladı.

TEPKİ YAĞDI

Nefret ve tehdit paylaşımlarına çok sayıda kullanıcıdan tepki geldi. Kullanıcılar, İbrahim Coşkun’un profilindeki, “Yaratılanı yaradandan dolayı sevmek” vurgusuna gönderme yaparak, üslubunu eleştirip, nefret söyleminde bulunduğunu ifade etti.

Bu paylaşımları sosyal medya hesabından retweet yapan Barbaros Şansal da “Birkaç gündür Urfa Barosu’nun daveti üzerine, tüm yoğun programıma rağmen hiçbir karşılık beklemeden ‘cübbeye düğme ve cep neden olmaz’ı anlatmak için kabul ettiğim Kariyer Günleri programımı can güvenliğimin sağlanamayacağı belli olduğundan üzülerek iptal etmek zorundayım. Teşekkür” paylaşımı yaptı.

BARO BAŞKANI: SİZE TEK BAŞIMA KALKAN OLURUM

Barbaros Şansal’ın hakaret ve tehdit içeren mesajların yanı sıra can güvenliği sağlanamayacağı için programı iptal ettiği mesajına yanıt veren Şanlıurfa Barosu Başkanı Mehmet Velat İzol, “Urfa Barosu Şenyaşar ailesinin yanında durduğu gibi, her türlü haksızlığın karşısında durmaya devam edecektir. Nefret suçunu işleyen bu şahıs hakkında her türlü girişimi yapacağımızdan şüpheniz olmasın. Size gerekirse tek başıma kalkan olurum. Bu küstahlığa ve tehdide boyun eğmem” dedi.

SALDIRILAR BAŞKA BOYUTA ULAŞTI

Programın iptal edildiği, Şanlıurfa Barosu tarafından üyelerine bir mesaj ile duyuruldu. Duyuru mesajında, “Bizi kırmayıp davetimizi kabul eden, bugüne kadar saldırılara rağmen gelme iradesinde olan, ancak bugün saldırıların başka boyuta ulaşması üzerine programı iptal etmek zorunda kalan Sayın Barbaros Şansal’a teşekkür ederiz. Saldıran bu zihniyetle mücadele etmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

