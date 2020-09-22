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Şans Kapıyı Çalınca yarışmasına nasıl başvurulur?
Şans Kapıyı Çalınca yarışmasına nasıl başvurulur?
Salı akşamları yayınlanan Şans Kapıyı Çalınca yarışması sıra dışı oyunlarıyla ve vaat ettiği ödülle herkesin ilgisini çekmeye devam ediyor. Yıllar sonra yeniden ekranlara gelen Şans Kapıyı Çalınca yarışmasında format değişikliğine gidildi. İşte farklı yarışma tarzına sahip olan Şans Kapıyı Çalınca'ya başvurmanız için yapmanız gerekenler...
Magazin 22 Eylül 2020 - 10:53

ŞANS KAPIYI ÇALINCA YARIŞMASINA KATILIM DETAYLARI

Emre Altuğ’un sunuculuğunu üstlendiği yarışma programına başvuruda bulunabilmek için katılım formunu doldurmanız yeterli olacaktır.

ŞANS KAPIYI ÇALINCA YARIŞMASI İÇİN BAŞVURU FORMU

ŞANS KAPIYI ÇALINCA YARIŞMASININ YENİ FORMATI

Yapılan değişikliğe göre yarışmaya iki değil üç aile katılacak. Üç yarışmacı evlerine götürülen oyunlarda ve Salı günleri stüdyoda ilk kez görecekleri sürpriz oyunlarda birbirlerine karşı ter dökecekler. Yarışmanın ilk oyunu olan ‘Avantaj Oyunu'nda üç yarışmacı da aynı anda yarışacak ve en başarılı olan aile, başka bir uygulamaya gerek olmadan finale kalacak. Avantaj oyununda başarısız olan diğer iki yarışmacı aile, yarı finalde kendileri için hazırlanan üç oyuna çıkacak. Eğer bu üç oyundan iki tanesini kazanarak rakibini elerse finale kalma avantajına sahip olacak. Finale kalan iki aile 50 Bin TL’lik ödülü kazanmak için sürpriz oyunlarda kıyasıya mücadele edecek. Programın sonunda heyecan daha da artarken yarışmayı kazanan aile tam tamına 50 bin liralık büyük ödülün de sahibi olacak.