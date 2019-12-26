Şarkıcı Bengü’ye yazdı, ‘Dinimizde böyle bir şey yok demek yerine…’

Arkasında bir yılbaşı ağacı ile kamera karşısına geçen ve sevenlerine çağrıda bulunan Bengü, 2020’ye girerken sahnede olacağını söyledi. Sevenlerine iyi seneler dileyen ve onlar için bolluk, bereket ve şans isteyen Bengü sözlerini “2020 hayallerinizin gerçek olduğu bir yıl olsun” kelimeleriyle tamamladı. Paylaşımının altına çok sayıda yorum ve beğeni alan Bengü bir takipçisinin yılbaşı ağacı tepkisiyle karşılaştı. Bir takipçisi başarılı şarkıcının paylaşımının altına:

“Dünyada yılbaşı ağacı diye bir şey yok bizim ülke hariç… Hristiyanlar, ayın 23-24’ünde kutladığı bayramları için alırlar ağacı… bizim ünlüler nedense Hristiyanların her şeyine özeniyorlar anlamdım ben almam yada bizim bayramımızı kutlayan hiç bir gavur görmedim. Bazı ünlüler de ay yorumlarınıza gülüyorum ‘çocuklar için aldık’ diye yorum yaparlar. Çocuğuna bizim dinimizde böyle bir şey demek yerine hemen ağaç alıyorlar. Bengü nasıl bir iş anlamadım!” yazdı. Şarkıcı aldığı bu yorum üzerine tepkisini “Sen alma” sözleriyle gösterdi. Takipçisi ise Bengü’nün çıkışının ardından: “Vay be o kadar iyi mesaj yazdım bi kez cevap yazmadın abla zaten almayacağım saygılar” cevabını verdi.