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Şarkıcı Doğuş ölümden döndü

Antalya'da ailesiyle tatil yapan şarkıcı Doğuş, ölümden döndü. Tekne turuna çıkan sanatçı, tüpsüz dalış yaparken büyük tehlike atlattı.

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Şarkıcı Doğuş ölümden döndü

Doğuş’un suyun altında fazla kaldığını fark eden kaptan, denize atlayarak şarkıcıyı tekneye çıkardı.

Kontrol amaçlı hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcının kaptanın erken müdahalesi sayesinde önemli bir sağlık sorunu yaşamadığı öğrenildi.

Şarkıcının doktorunun, “1 dakika daha gecikilseydi fiziksel hasar hatta ölümle sonuçlanabilirdi” dediği öğrenildi. DHA

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