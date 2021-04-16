Şarkıcı Edis’e bir milyon TL’lik alacak davası

Şarkıcı Edis’in eski çalıştığı menajerlik ajansının sahibi ve sanatçının eski menajeri Bilal Oğuz, şarkıcıya verdikleri borçları tahsil edemediği iddiasıyla alacak davası açtı.

İstanbul 8. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmada davacı menajerlik şirketinin sahibi Bilal Oğuz ve avukatı Doğuçay Yılmaz yer aldı. Duruşmada davalı Edis Görgülü’nün avukatı hazır bulundu. Menajerlik şirketi Bon Prodüksiyon’un eski çalışanı Reyhan Tüysüz tanık olarak dinlendi.

Tanık Reyhan Tüysüz ifadesinde “Şirkette proje bazlı altı ay kadar koordinatör olarak yer aldım. Edis Görgülü'yü buradan tanıyorum. Taraflar arasında menajerliğe dair herhangi imzalanmış bir belge görmedim fakat imzalandığı hep konuşuluyordu. Altı aylık çalışma sürecimde Edis'in yaklaşık 15 – 20 konserinde görev aldım. Aynı zamanda reklam ve klip çekimlerinde görev aldım. Konserde ekiplere verilecek olan ücretler genelde önceden ofiste hazırlanır ve zarfa konulur bir halde konser sonrasında dağıtılırdı” dedi.

“400 BİN LİRALIK HASTANE MASRAFLARINI KARŞILADI”

Tanık Reyhan Tüysüz sözlerine ‘'Edis parasını bildiğim kadarıyla konser sonrasında alırdı. Edis'in araç, şoför, ev kirası, koruma ve bazı kişisel ihtiyaçları Bilal Oğuz tarafından karşılanıyordu. Edis Görgülü'nün dansçısının kız kardeşi beyin kanaması geçirmişti. Tedavi masrafı olan 400 bin lirayı Edis'in ricası üzerine Bilal Oğuz karşıladı. Konuşulana göre Edis, masrafların borcunu ödemek için konserlerinden ödeme yapacağını söylemiş” şeklinde devam etti.

“ARALARINDAKİ İLİŞKİ ALACAK VERECEK HESAPLARINDAN DOLAYI BİTTİ”

Reyhan Tüysüz, “Aralarındaki ilişkinin bitmesi alacak verecek meselelerinden kaynaklanıyordu. Edis ve babası şirkete gelerek alacak verecek hesabı yaptılar. En sonunda babası ‘Artık ben devraldım, menajerliğini ben yapacağım' dedi ipler burada koptu. Konserlerden önce Bilal Oğuz’a ulaşamadığı gibi beyanlara katılmıyorum. Ben böyle bir sorunu hiç yaşamadım. Genellerde Bilal bey konserlerde bulunuyordu zaten. Benim prodüksiyondan şu an için bir alacağım yoktur. Prodüksiyondan alacağı kaldığını söyleyen konuşmalar duymuştum ofis içinde. Bazen üç beş konser ücretini alamadan çalışmış olabilir ekip” diyerek sözlerine son verdi.

Mahkeme, Edis Görgülü'nün bahsedilen dönemde vergi ödeyip ödemediğinin araştırılmasını isteyerek duruşmayı ileri bir tarih erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Bon Prodüksiyon Yapım, şarkıcı Edis’i zirveye taşıdıklarını ve borç verdiklerini iddia ederek 3 milyon 400 bin liralık alacağı için üç ayrı mahkemeye dava açmıştı. Şarkıcının eski menajerlik şirketi ayrıca Edis’le babası Ayhan Görgülü hakkında dolandırıcılık suçundan savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Şirketin talebi üzerine mahkeme, Edis Görgülü hakkında 1 milyon 23 bin liralık ihtiyati haciz kararı vermişti.