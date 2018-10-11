Savaşçı 50. yeni bölüm fragmanı geldi! Yeni önizlemede Haydar’dan tüyleri diken diken eden konuşma

Savaşçı 49. son bölümü ile bu akşam ekrana geldi. Dizi biter bitmez 50. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Savaşçı 49. son bölümde; Kılıç Timi Kaan Bozok'u ele geçirmek için her yerde operasyonlar yapar. Kaan Yüzbaşı'nın gemide olduğu haberi gelir. Azerbaycan'da gemiye operasyon yapılıp Kaan Yüzbaşı alınacaktır. Kopuz Albay, Kılıç Timine operasyonun detaylarını açıklar. Kaan Bozok ölü ya da diri geri getirilecektir. Herkes tedirgin olmuştur. Gelen son ihbar da boş çıkmıştır. Kaan Bozok bulunamamaktadır. Ancak Azerbaycan'dan gelen bir istihbarat olayın seyrini değiştirir. Kaan Yüzbaşı bulunmuştur ve bir operasyon daha yapılacaktır. İşte 49. Bölüm özeti ve 5. yeni bölüm fragmanı...

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Savaşçı yeni sezonu bu akşam FOX TV'de başladı. Dizinin yeni bölümünden bir fragman bir de önizleme yayınlandı. Savaşçı dizisi 50. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Yayınlanan Savaşçı son bölümde; Albay Halil İbrahim Kopuz görevinin başındadır. Kaan Bozok’u kurtarma planı işe yaramaz. Kaan Yüzbaşı ortalıkta yoktur. İşte Savaşçı 49. son bölümde yaşananlar ve yeni bölüm fragmanı…

SAVAŞÇI 50. YENİ BÖLÜMDEN ÖNİZLEME



SAVAŞÇI 50. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



SAVAŞÇI 49. BÖLÜMDE NELER OLDU? İŞTE SON BÖLÜM ÖZETİ…

Ortalık toz dumandır. Kaan Bozok’u kurtarma operasyonunda işler sarpa sarar. Yüzbaşı Kaan Bozok ortalıkta yoktur. Kılıç Timi çaresiz kalmıştır.

Serdar Üsteğmen Kaan Yüzbaşının evine gelir. Kaan’ın annesi oğlunun bulunup bulunmadığını sorar. Serdar çaresiz kalmıştır. Onu her yerde aradıklarını söylese de annesini ikna edemez. Galip Astsubay hastaneden çıkmıştır. Server Hanım oğluna seslenir. Neredeysen dön ne olursun diyerek göz yaşı döker.

SAVAŞÇI SON BÖLÜM İZLE

Kaan Bozok bu arada bir Bulgar gemisindedir. Gemiden limana onun resmi gönderilir. Bu arada Doğan sözleşmeli er olarak orduda kalacağını Halil İbrahim Albaydan öğrenince sevinçten çılgına döner.

KAAN YÜZBAŞI’YA OPERASYON

Kaan Yüzbaşı’nın gemide olduğu haberi gelir. Azerbaycan’da gemiye operasyon yapılıp Kaan Yüzbaşı alınacaktır. Kopuz Albay, Kılıç Timine operasyonun detaylarını açıklar. Kaan Bozok ölü ya da diri geri getirilecektir. Herkes tedirgin olmuştur.

Serdar Üsteğmen, Kaan Yüzbaşının annesine gider. Server Hanım Serdar’a oğlunun katil olmadığını ona kim dokunursa çıplak elle boğacğını söyler. Her ana kendi Aslanının arkasında olduğunu kimseye yem edecek oğlu olmadığını da ilave eder.

Kılıç Timi Azerbaycan’a ulaşmıştır. Gemi limana yanaşmaktadır. Operasyon için düğmeye basılmıştır. Bu sırada geminin arka tarafından biri atlamıştır. Halil İbrahim Albay, Haydar Yüzbaşıya onu canlı olarak almalarını söyler. Tim harekata başlamıştır ancak ele geçirdikleri şahıs Kaan Book değildir. Kaan onları atlatmıştır…