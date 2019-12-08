Savaşçı 86. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Savaşçı 85. son bölüm izle

Savaşçı 85. son bölümüyle FOX TV'de yayınlandı. Başrollerinde Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu ve Müjde Uzman'ın yer aldığı dizinin son bölümünde; Markus’un elinden alınan Doğan birden fenalaşır ve kendinden geçer. Savaşçı 86. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Savaşçı 85. son bölüm izleme linki...

Savaşçı dizisinin son bölümünde; Kılıç Timi Doğan'ı kaybetmekle karşı karşıya kalırken, Turan Timi ise Velid'in içinde olduğu aracın yolunu kesmiştir. Ancak gelişen beklenmedik olaylar Kopuz Albay ve Kutalmış Paşa dahil, herkesi şaşkına çevirir.

SAVAŞÇI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Savaşçı yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

SAVAŞÇI FRAGMAN

SAVAŞÇI 85. SON BÖLÜM İZLE

Bu arada karargaha, Türkiye'ye gelmek için yola çıkan Doğu Türkistan'lı bir grup soydaşımızdan, haber alınamadığı bilgisi gelir. Kutalmış Paşa, Turan Timi'ni kafileyi bulup, Türkiye'ye getirmesi için görevlendirirken, Çiğdem Teğmen de bu göreve talip olur.

Fakat Turan Timi soydaşlarımıza ulaşmak için canını dişine takıp ilerlerken, Sara'nın uluslararası bağlantılarından elde ettiği önemli bir bilgi, olayların seyrini değiştirecek ve Turan Timi'ni ortadan kaldırmak isteyen Markus'un eline büyük bir koz geçmesini sağlayacaktır.