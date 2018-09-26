Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
‘Savaşçı’ isimli dizinin setinde neler oluyor?
‘Savaşçı’ isimli dizinin setinde neler oluyor?
Üçüncü sezon çekimlerine başlanan Fox TV'nin iddialı dizileri arasında yer alan 'Savaşçı'nın setinde ödeme krizi nedeniyle ikinci kez iş durdurma eylemi yapıldığı iddia edildi.
Magazin 26 Eylül 2018 - 16:37

Başrollerini Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu, Burç Kümbetlioğlu ve Fırat Albayram gibi ünlü oyuncuların paylaştığı dizi ekibi, sekiz bölümlük ücretlerini alamadıkları için önceki hafta 5 gün boyunca işi durdurmuş ve Eskişehir’den İstanbul’a dönmüştü.

BİR KEZ DAHA GREVE GİTTİLER

Medyatava’nın haberine göre, ancak iki bölüm ödeme aldıktan sonra işbaşı yapan oyuncuların, yeni sezonunda yayınlanacak olan ilk bölüm çekimlerini bitirdikten sonra kalan 7 bölümlük ücretleri için bir kez daha işi durdurduğu öne sürüldü.

SENARYO DEĞİŞİKLİĞİ, ÇEKİMLERE ARA MI VERDİRDİ?

Öte yandan ‘Savaşçı’yla ilgili gündeme gelen bir diğer iddia ise sette ödeme krizi yüzünden değil, senaryoda yapılan değişiklikler yüzünden çekimlere ara verildiği yönünde…

İLGİLİ HABERSavaşçı dizisinden haber var! Savaşçı yeni sezon ne zaman başlayacak?
Son güncelleme: 16:44 - 26.09.2018

6662’ye SOZCU yaz gönder, reklamsız sözcü plus’a anında abone ol. (Türkiye'den)
Etiketler