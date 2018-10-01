Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Savaşçı yeni sezon fragmanı izle: Savaşçı yeni sezon ne zaman başlayacak?
Savaşçı yeni sezon fragmanı izle: Savaşçı yeni sezon ne zaman başlayacak?
FOX TV'nin sevilen dizilerinden biri olan Savaşçı yeni sezon tarihi açıklandı. Geçtiğimiz sezon her Pazar akşamı yayılanan dizi yine aynı gün ekranlara gelecek. FOX TV tarafından yapılan açıklamaya göre Savaşçı 7 Ekim Pazar akşamı yeni sezon ile yayınlanacak. İşte Savaşçı dizisi hakkında gelişmeler...
Sozcu.com.tr
Magazin 1 Ekim 2018 - 20:57

Savaşçı dizisinin yeni sezonu ile ilgili ayrıntılar gelmeye başladı. Anıtkabir ziyaretinin yer verildiği fragman heyecan yarattı. Bordo Bereli olarak bilinen, Özel Kuvvetler Komutanlığı’na bağlı Kılıç Timinin hikayesinin anlatıldığı Savaşçı, Albay Halil İbrahim Kopuz ve Yüzbaşı Kağan Bozok'un hapisten çıkıp tekrar timi toplamaları ve göreve dönüşleriyle başlar. vatan sevgisisni her türlü değerin üstünde gören Kılıç Timi, Türk Birliğine bağlı Kıbrıs, Kazakistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Doğu Türkistan ve Özbekistan katılan yeni aslanlarıyla ülkenin ihtiyaç duyduğu her noktada görev alacak, Türkiye'nin sıkılmış yumruğu, bükülmez bileği olacaktır. Çünkü, “Türk budur! Yıldırımdır, kasırgadır, dünyayı aydınlatan güneştir!” Çünkü Kılıç Türkiye’dir ve onlar için, “Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır..!” İşte Savaşçı yeni sezon 2. fragmanı

SAVAŞÇI YENİ SEZON 49. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

SAVAŞÇI YENİ SEZON 2. FRAGMAN

Son güncelleme: 21:03 - 01.10.2018

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
Etiketler