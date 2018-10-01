Savaşçı yeni sezon fragmanı izle: Savaşçı yeni sezon ne zaman başlayacak?

FOX TV'nin sevilen dizilerinden biri olan Savaşçı yeni sezon tarihi açıklandı. Geçtiğimiz sezon her Pazar akşamı yayılanan dizi yine aynı gün ekranlara gelecek. FOX TV tarafından yapılan açıklamaya göre Savaşçı 7 Ekim Pazar akşamı yeni sezon ile yayınlanacak. İşte Savaşçı dizisi hakkında gelişmeler...

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Savaşçı dizisinin yeni sezonu ile ilgili ayrıntılar gelmeye başladı. Anıtkabir ziyaretinin yer verildiği fragman heyecan yarattı. Bordo Bereli olarak bilinen, Özel Kuvvetler Komutanlığı’na bağlı Kılıç Timinin hikayesinin anlatıldığı Savaşçı, Albay Halil İbrahim Kopuz ve Yüzbaşı Kağan Bozok'un hapisten çıkıp tekrar timi toplamaları ve göreve dönüşleriyle başlar. vatan sevgisisni her türlü değerin üstünde gören Kılıç Timi, Türk Birliğine bağlı Kıbrıs, Kazakistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Doğu Türkistan ve Özbekistan katılan yeni aslanlarıyla ülkenin ihtiyaç duyduğu her noktada görev alacak, Türkiye'nin sıkılmış yumruğu, bükülmez bileği olacaktır. Çünkü, “Türk budur! Yıldırımdır, kasırgadır, dünyayı aydınlatan güneştir!” Çünkü Kılıç Türkiye’dir ve onlar için, “Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır..!” İşte Savaşçı yeni sezon 2. fragmanı

SAVAŞÇI YENİ SEZON 49. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Kılıç Timi’nin yeni hedefi Kağan Bozok! ⚔ #Savaşçı yeni sezon ilk bölümüyle Pazar 20.00’de FOX’ta. @savascifox pic.twitter.com/YE6Et414tx — FOX (@FOXTurkiye) 1 Ekim 2018

SAVAŞÇI YENİ SEZON 2. FRAGMAN