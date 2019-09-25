Seda Akgül rap müzik söyledi

Geride bıraktığımız temmuz ayında hem erkeklere hem de kadınlara hizmet veren bir güzellik merkezi açan Seda Akgül, sosyal medya hesabından iş yerinde çektiği fotoğraf ve videoları paylaşıyor.

RAP MÜZİK SÖYLEDİ

Takipçileriyle sıkı bir ilişki içerisinde olan ve gündeme dair paylaşımları ve göndermeleriyle kendisinden söz ettirmeyi başaran Seda Akgül, yaptığı son paylaşımında rap müzik hakkındaki hünerlerini sergiledi. Asistanının, giydiği kıyafetin tarzını rapçilere benzetmesi üzerine bir rap müzik performansı sergileyen Akgül instagram hesabının hikaye bölümünden video paylaştı. Seda Akgül bu paylaşımını; “Asistanım bu sabah kıyafetimi rap'çilere benzerince , ben se mecbur ufak bir performans denedim” satırlarıyla duyurdu.