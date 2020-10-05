Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Seda Sayan’dan estetik sonrası paylaşım
Seda Sayan’dan estetik sonrası paylaşım
Şarkıcı Seda Sayan, geçen hafta "Fransız askısı" adlı yöntemle yüzünü gerdirmişti. Sayan, yüzünün son halini Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.
Magazin 5 Ekim 2020 - 16:26

57 yaşındaki Seda Sayan, geçen günlerde estetik operasyonu sonrasında çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Yaşlanmamak için elinden geleni yapan şarkıcının yüzüne uyguladığı işlem ise ‘Fransız askısı’ olarak biliniyor.

 

Seda Sayan şimdi de operasyon sonrası ilk paylaşımını yaptı. Teknede çekilen bir karesini yayınlayan Sayan, gönderisini yorumlara kapattı.

FRANSIZ ASKISI NEDİR?

Ameliyatsız bir yüz germe – yüz askılama işlemi olan ‘Fransız Askılama’ yöntemi Fransa’da geliştirilen, içi polyester dışı silikon malzemeden yapılmış esnek iplerle cildin gerdirilmesi işlemidir.

Son güncelleme: 16:29 - 05.10.2020
Etiketler