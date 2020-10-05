Seda Sayan’dan estetik sonrası paylaşım

57 yaşındaki Seda Sayan, geçen günlerde estetik operasyonu sonrasında çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Yaşlanmamak için elinden geleni yapan şarkıcının yüzüne uyguladığı işlem ise ‘Fransız askısı’ olarak biliniyor.

Seda Sayan şimdi de operasyon sonrası ilk paylaşımını yaptı. Teknede çekilen bir karesini yayınlayan Sayan, gönderisini yorumlara kapattı.

FRANSIZ ASKISI NEDİR?

Ameliyatsız bir yüz germe – yüz askılama işlemi olan ‘Fransız Askılama’ yöntemi Fransa’da geliştirilen, içi polyester dışı silikon malzemeden yapılmış esnek iplerle cildin gerdirilmesi işlemidir.