Seda Tosun’un kafa karıştıran bebek alışverişi
Geçtiğimiz haftalarda yakalaşık bir buçuk yıldır aşk yaşadığı müzisyen sevgilisi Eymen Adal ile evlenerek sürpriz yapan Tosun, Avm içerisinde yer alan bir çocuk mağazasında görüntülenince akıllara ‘Hamile mi?’ sorularını getirdi.
Mağaza çıkışında karşısında gazetecileri görünce kısa süreli bir şaşkınlık yaşayan genç oyuncu, kendisine yöneltilen soruları duymazlıktan geldi.
Yakın arkadaşları ile birlikte kahve içip sohbet eden Seda Tosun, yaklaşık 3 saat süren Avm turu ve kahve keyfinin ardından evinin yolunu tuttu.