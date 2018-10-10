Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Seda Tosun’un kafa karıştıran bebek alışverişi
Seda Tosun’un kafa karıştıran bebek alışverişi
Bir süre önce ani bir kararla dünya evine giren oyuncu Seda Tosun, Akmerkez'de bebek alışverişinde görüntülendi.
Magazin 10 Ekim 2018 - 07:21

Geçtiğimiz haftalarda yakalaşık bir buçuk yıldır aşk yaşadığı müzisyen sevgilisi Eymen Adal ile evlenerek sürpriz yapan Tosun, Avm içerisinde yer alan bir çocuk mağazasında görüntülenince akıllara ‘Hamile mi?’ sorularını getirdi.

seda-tosun-ic

Mağaza çıkışında karşısında gazetecileri görünce kısa süreli bir şaşkınlık yaşayan genç oyuncu, kendisine yöneltilen soruları duymazlıktan geldi.

seda-tosun-1-1

Yakın arkadaşları ile birlikte kahve içip sohbet eden Seda Tosun, yaklaşık 3 saat süren Avm turu ve kahve keyfinin ardından evinin yolunu tuttu.

seda-tosun-4
İLGİLİ HABERSeda Tosun mucizesine kavuştu

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
Etiketler