Sedef Avcı: Evde eğitim zorladı

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve karantina döneminde de gündelik yaşantısına dair paylaşımlarda bulunan oyuncu Sedef Avcı, bu defa oğluyla çektiği bir selfie üzerinden evde eğitim hakkında konuştu.

İlk olarak eşiyle yaptığı spor hareketlerini paylaşarak dikkat çeken Sedef Avcı, sonrasında takipçilerini mutfağına davet etmişti. Gündelik yaşantısına dair son derece doğal paylaşımlara imza atan Avcı, bu defa evde eğitim konusu hakkında paylaşımda bulundu.

Oğluyla çektiği bir selfieyi paylaşan Sedef Avcı şunları yazdı:

“Sabah 9.30 da başlayan eğitimimiz 16.00 da sona erdi.Evde eğitim çok zor gerçekten.Hele bir de 1.sınıfsanız daha okula yeni adapte olmuşken bir de bu yeni sistem bizi zorladı doğrusu.Tüm öğretmenlerimize bir kez daha hayran kaldım ve onlara çok saygı duyuyorum.Ellerinden öpüyorum hepsinin tek tek. Tüm ebeveynlere de kolay gelsin ne diyeyim”