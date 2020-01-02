Selen Görgüzel Alkan: Kıyafetimi sahnede değiştirmek istedim

Oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel Alkan 2020'yi şarkı söyleyerek karşıladı. Oyunculuğunun yanı sıra çıkardığı tekli şarkılarıyla dikkat çeken ünlü isim, önceki akşam Etiler'de bir mekanda sahnde aldı.

Yaklaşık 5 bin Dolar (29 bin Lira) değerindeki transformer konseptine sahip Rufat İsmail imzalı elbisesiyle dikkat çeken Selen Görgüzel Alkan, “İtiraf edeceğim direkt. Beyonce’un çizimlerinden arakladım kıyafetimi. Rufat İsmail’i ziyaretimde Beyonce için bu elbisenin çizildiğini gördüm.





Rufat’a, ‘Bunu ben giyeceğim. Gitsin Beyonce. Ona başka bir şey çiz’ dedim. Resmen yalvardım ona. Çok istiyordum bunu çünkü. Saat tam 00.00 sularında kıyafetimi sahnede değiştirmek istedim. Elbise içinden elbise çıkarmayı hayal ediyordum sahnemde” şeklinde konuştu.

Eşi Hamdi Alkan’ın evlerinde misafir ağırladığı için geceye katılamadığını söyleyen Selen Görgüzel’i, Alkan’ın kızı Zeynep Alkan ve yeni sevgilisi yalnız bırakmadı.

Hollandalı sevgilisiyle geceye katılan Zeynep Alkan, “Çok mutluyuz. Her şey yolunda” dedi.