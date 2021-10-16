Semiha Yankı: Arkamdan saldırdı, terasta çırılçıplak kaldım

Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalında yayınlanan programına konuk olan Semiha Yankı, yıllar önce bir inşaat işçisi tarafından evinin terasında saldırıya uğradığını anlattı.

Sozcu.com.tr

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Armağan Çağlayan’ın sunumuyla YouTube’da yayınlanan ‘Dur Bir Dinle’nin bu haftaki konuğu şarkıcı Semiha Yankı oldu.

Çengelköy’deki evinde bir inşaat işçisinin saldırısına uğradığını anlatan Yankı, şunları söyledi:

* Çengelköy’deki evimin karşısında inşaat vardı. Oradaki bir amele takmış bana kafayı. Evdeki çalışan kadını markete yolladım, ben de evde terasta oturuyordum.

“SANA AŞIK OLDUM’ DEDİ”

* Kadını beklerken biri geldi arkadan. Seninle konuşmak istiyorum dedi ama kafa bir dünya. Ne istiyorsun falan dedim. ‘Ben sana aşık oldum’ dedi. daha Sonra biz boğuşmaya başladık.

* Adam benim üzerimi parçalarken sesimin feryadına evdeki çalışan kızın aşık olduğu adam koşmuş. Adamın kafasına tekme atıyor beni bırakmıyor. O kadar yapışmış bana. Sonra beni bir şekilde kurtardılar.

* Çırılçıplak kaldım terasta. İçeriye koştum ruhsatlı silahım vardı onu aldım. Sonra bu adamı yakalayıp hapse attılar.

“8 SENE PSİKOLOĞA GİTTİM”

* 3,5 sene yedi ve çıktı. Şimdi kim bilir hangi kadının başına bela olmuştur. Bu olay sebebiyle ben 8 sene psikoloğa gittim, tedavi gördüm.

* Bana tecavüz edilmemesine rağmen uzun süre konuşamadım, çenem kitlendi. Tecavüz edilseydi kendimi öldürürdüm herhalde.