Sen Anlat Karadeniz 46. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aşk kazandı! (Sen Anlat Karadeniz 45. son bölüm izle)

Sen Anlat Karadeniz 45. bölümü ile ekrana geldi. Yayınlanan son bölümde Vedat'ın ölüdüğünü öğrenen Nefes mezarına gidip içinde kalanları haykırıyor. Saniye Hanım, Nefes'ten özür diliyor. Nefes ve Tahir için artık yeni bir sayfa açılıyor. Asiye doğum sonrası bunalıma giriyor ve Mustafa'yı kılıktan kılığa sokuyor. Ve Nazar ve Murat evleniyor. Düğünde herkes için sürpriz olacak bir olay yaşanıyor. Peki, Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm (45. Bölüm) fragmanı yayınlandı mı? İşte 45. Bölüm izleme linki…

Sen Anlat Karadeniz 45. bölüm ATV'de bu akşam yayınlandı. Sen Anlat Karadeniz son bölümde; Nefes ile Tahir, en büyük düşmanları Vedat’tan kurtuluyor. Artık yaralarını sarmaya karar veren iki aşık için güzel günler geliyor. Saniye, yaptığı hataların farkına varıp Nefes’in gönlünü alıyor. Nefes onu her zamanki gibi anlayarak elini öpüyor. Yapayalnız kalan Nazar ise Murat ile evlenerek hayaline kavuşuyor. Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde hangi sorulara yanıt aranacak? Dizinin 46. Yeni Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Anlat Karadeniz'in 45. son bölümünde neler yaşandı? İşte son bölüm özeti ile dizi hakkında merak edilenler…

SEN ANLAT KARADENİZ 46. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı, yayınlandığı anda aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz;

SEN ANLAT KARADENİZ YENİ FRAGMAN



SEN ANLAT KARADENİZ 45. BÖLÜM ÖZETİ

Nefes Tahir’den Vedat’ın öldüğünü öğreniyor. Tahir ‘bitti’ diyerek bu haberi Nefes’e veriyor. Beraber mezarının başına gidiyorlar. Nefes içindeki kini mezara kusuyor. Nefes, Vedat’ın mezarına bakarak orayı beğenip beğenmediğini soruyor. Sonra da Nefes ‘Bırak duayı mezarına bir çiçek bile bırakacak kimsen yok. Biz çok mutlu olacağız. Bundan sonra sen hesabını allaha ver’ diyor. Geçmişi geride bırakmaya kararlı olan Nefes ve Tahir için yeni bir dönem başlıyor. Tahir, Nefes’e ‘ben sana dedim ki, senin tüm yaralarını saracağım.’ işte bu sözler yeni başlangıcın ilk sözleri oluyor.

SANİYE NEFES’TEN ÖZÜR DİLİYOR

Saniye hem Nefes’i çok kırmış hem de Tahir’i kaybetmiştir. Artık Saniye için bozduklarını tamir etme zamanı gelmiştir. Bu nedenle Nefes ile konuşur. Nefes’ten özür dileyen Saniye ‘en çok zulmü sana ettim. Ama bunların için de en çok sen anladın beni şimdi de affeder misin’ diyor. Bu sözleri söylerken Tahir, Asiye ve Mustafa da orada. Hepsinin gözleri doluyor. Nefes, Saniye’yi affediyor ve elini öpüyor. Tahir sevdiği kadının yüreğinin kocaman olduğunu söylüyor. Nefes ise bunun kaynağının kendisi olduğunu söylüyor.

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜM İZLE

ASİYE’DEN MUSTAFA’YA ROMANTİZM BASKISI

Asiye, Mustafa’yı duygusal bunalımları ile zor duruma düşünüyor. Eşinden romantik evlilik teklifi bile almadığına isyan eden Asiye, Mustafa’yı zor durumda bırakıyor. Mustafa etrafındakilerden bu konuda yorum istiyor. Esma, kadınların doğumdan sonra çirkinleştiğini düşündüğünü anlatıyor. Ali’de ona başbaşa romantik bir yemek öneriyor. Mustafa istemeye istemeye yemeği organize ediyor. Asiye o gece için harika bir elbise giyip, adeta Mustafa’yı büyülüyor. Ama Mustafa’nın çilesi burada da bitmiyor. Asiye ona güzel sözler söylemesini istiyor. Mustafa, Asiye’nin tuvalete gidişini fırsat bilip Tahir’i arayıp ondan yardım istiyor. Tahir, Mustafa’ya yardım etmeyi kabul ediyor. Tahir, Nefes’e bakarak Mustafa’ya aşkı ile ilgili sözler söylüyor. Asiye bu sözlerle büyüleniyor. Ancak telefonun ansızın kapanması Mustafa’yı yine zor duruma düşürüyor.

NAZAR VE MURAT EVLENİYOR

Nazar ve Murat muradına eriyor. İki gencin düğünü Vedat’ın ölümünün peşine yapılıyor. Nazar’ın artık Murat’tan başka kimsesi kalmamıştır. Çünkü babası onu kapıya koyar. Düğünde yaşanan beklenmedik olay herkes için herkes için büyük sürpriz oluyor.