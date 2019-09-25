Serdar Ortaç’tan kadınlar üzerine…

Ağustos ayında Chloe Loughnan ile olan beş yıllık evliliğini sonlandıran şarkıcı Serdar Ortaç'tan anlamlı mesaj.

Kadınlarla birlikte katıldığı bir yemekte çekilmiş olan fotoğrafını ‘Süper Kadınlar Günü’ notuyla paylaşan Serdar Ortaç’ın bu karesi beş binin üzerinde beğeni aldı. Ortaç bu karesine yapılan yorumlardan birini beğenince bu satırları çektiği bir video üzerinden takipçileriyle paylaştı.

İŞTE SERDAR’IN ÇOK BEĞENDİĞİ O SATIRLAR

“Erkeksin gücün benden fazla olabilir. Kavanozun kapağını açamayabilirim, on tane poşete tek kolla kaldıramayabilirim, geceleri en koydu köşede yürürken korkabilirim, sanayide çalışıp tonlarca yükün altına giremeyebilirim, an gelir Ağlak bir ruha bürünebilirim, bazen gereksiz nazla da yapabilirim, Ancak ben kadınım! anneyim teyzeyim, halayım, bacıyım. Ben değerliyim ki baba ocağından çıkarken bembeyaz gelinliğiye bürünmüşsün. Ben değerliyim ki cennet anaların ayakları altında demişler, Ben değerliyim ki Allah kadınları size emanet etmiş.

Siz erkekler güçlüsünüz evet ama ihanet ettiniz bize. Ben olmazsam soyadın biter, ben olmazsam renklerin sağlar, ben olmazsam güneşin batar. Bana el kaldıramazsın, hele hele canıma göz dikemezsin. Bak şimdi aynaya hangimiz haklıyız. Kadın ANA bacı abla teyze hala