Serenay Sarıkaya: Hakkımda bilinen yanlışları dinlerken ben…

Yaz mevsimine Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla damga vuran ve teknedeki romantik pozlarıyla uzun süre magazin gündemini meşgul eden Serenay Sarıkaya, zaman zaman yaptığı sosyal medya paylaşımları ile hakkında çıkan haberlere olan tepkisini gösteriyor.

Yılmaz ile olan ilişkisini bitirdiğine dair çıkan haberlerde bir süre sessizliğini koruyan ve sonrasında da “Yahu bir insanın bu kadar da üstüne gelinmez ki! Üstelik sonu gelmiyor, bitmiyor. Ne kolay oldu iftira atmak, sınır, etik, ahlak bilmeden saldırmak. Ben de bir insanım.” sözleriyle tepkisini ortaya koyan Serenay Sarıkaya, bu defa çok daha sade bir paylaşım yaptı.

Gün batımı manzarasına karşı çekilen fotoğraflarını paylaşan Serenay Sarıkaya “Anlat anlat heyecanlı oluyor” notunu düştü.

Sarıkaya tatile devam ederken, fotoğraf paylaşımları yapmaya da devam ediyor. Güzel oyuncu son paylaşımında yazdığı not ile dikkat çekti.

Gün batımına karşı çekilmiş pozlarını paylaşan Sarıkaya'nın altına düştüğü not dikkatlerden kaçmadı.

Sarıkaya paylaşımına ” Anlat anlat heyecanlı oluyor… Hakkımda bilinen yanlışları dinlerken ben” notunu düştü.