Servet Pandur kimdir? Servet Pandur nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan Hizmetçiler dizisinde Belkıs Sipahioğlu karakterini canlandıran Servet Pandur hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Servet Pandur kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

SERVET PANDUR KİMDİR?

Servet Pandur, 27 Mart 1970 yılında İzmir Bergama’da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü'nde tamamlamıştır. Aynı yıl Diyarbakır Devlet Tiyatrosu’nda göreve başlayan Servet Pandur, halen Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçı kadrosunda görevini sürdürmektedir.

İlk oyunculuk deneyimini 1999 yılında rol aldığı Çarli dizisi ile yaşamış; İçimdeki Fırtına, Yılanların Öcü, Kalbim Yangın Yeri, Fatmagül'ün Suçu Ne?, Kod Adı Kaos, Kanatsız Kuşlar, Hayata Beş Kala, Çok Uzak Fazla Yakın, Bir Aile Hikayesi, Hercai ve Ağır Romantik gibi yapımlarda rol almıştır.

Şimdilerde, Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan Hizmetçiler dizisinde Belkıs karakterine hayat veren Servet Pandur, 1.60 metre boyunda, 57 kilo ve Koç burcudur.

Ödülleri:

2010 – Baykal Saran Tiyatro Ödülü – Krem Karamel

2010 – 1. Sadri Alışık Anadolu Tiyatro Oyuncu Ödülleri Müzikal Komedi Dalında Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu – Krem Karamel

Servet Pandur'un rol aldığı tiyatro oyunları:

Krem Karamel – Ankara Devlet Tiyatrosu – 2009

Ex-Press – Ankara Devlet Tiyatrosu – 2008

Yaşamak mı Yoksa Ölmek mi? – Ankara Devlet Tiyatrosu – 2006

Yıldız Olmak Kolay mı? – Ankara Devlet Tiyatrosu – 2005

Aşk Evlerden Uzak – Ankara Devlet Tiyatrosu – 2004

Aykırı İkili – Ankara Devlet Tiyatrosu – 2003

Ben Bir İnsan – Ankara Devlet Tiyatrosu – 2002

İkinci Caddenin Mahkumu – Ankara Devlet Tiyatrosu – 2001

Tanrılar Erkek Olunca – Ankara Devlet Tiyatrosu – 2000

Arka Bahçe – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1998

Budala – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1995

Korku – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu – 1994

Topuzlu – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu – 1993

Ferhad ile Şirin – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu – 1993

Servet Pandur'un rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Hizmetçiler (Belkıs) (TV Dizisi)

2020 – Ağır Romantik (Sinema Filmi)

2019 – Hercai (TV Dizisi)

2019 – Bir Aile Hikayesi (Behiye) (TV Dizisi)

2017 – İçimdeki Fırtına (Nermin) (TV Dizisi)

2017 – Kanatsız Kuşlar (Azime) (TV Dizisi)

2016 – Çok Uzak Fazla Yakın (Hala) (Sinema Filmi)

2016 – Kalbim Yangın Yeri (TV Dizisi)

2014 – Yılanların Öcü (Remziye) (TV Dizisi)

2013 – Kelebeğin Rüyası (Suzan'ın Annesi) (Sinema Filmi)

2013 – A.Ş.K. (Müzeyyen) (TV Dizisi)

2012 – Babalar ve Evlatlar (TV Dizisi)

2011 – Hayata Beş Kala (Esma) (TV Dizisi)

2010-2011 – Fatmagül’ün Suçu Ne? 2 Sezon (Leman) (TV Dizisi)

2008-2015 – Unutma Beni (Nazan) (TV Dizisi)

2008 – Bir Varmış Bir Yokmuş (Fahriye) (TV Dizisi)

2007 – Yeni Evli (Ferizat) (TV Dizisi)

2007 – Kod Adı Kaos (Sibel Yüce) (TV Dizisi)

2006 – Kod Adı (Sibel) (TV Dizisi)

2006 – Hisarbuselik (Gülsüm) (TV Dizisi)

1999 – Çarli (Nalan) (TV Dizisi)