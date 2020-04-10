Servet Pandur kimdir? Servet Pandur nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan Hizmetçiler dizisinde Belkıs Sipahioğlu karakterini canlandıran Servet Pandur hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Servet Pandur kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…
SERVET PANDUR KİMDİR?
Servet Pandur, 27 Mart 1970 yılında İzmir Bergama’da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü'nde tamamlamıştır. Aynı yıl Diyarbakır Devlet Tiyatrosu’nda göreve başlayan Servet Pandur, halen Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçı kadrosunda görevini sürdürmektedir.
İlk oyunculuk deneyimini 1999 yılında rol aldığı Çarli dizisi ile yaşamış; İçimdeki Fırtına, Yılanların Öcü, Kalbim Yangın Yeri, Fatmagül'ün Suçu Ne?, Kod Adı Kaos, Kanatsız Kuşlar, Hayata Beş Kala, Çok Uzak Fazla Yakın, Bir Aile Hikayesi, Hercai ve Ağır Romantik gibi yapımlarda rol almıştır.
Şimdilerde, Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan Hizmetçiler dizisinde Belkıs karakterine hayat veren Servet Pandur, 1.60 metre boyunda, 57 kilo ve Koç burcudur.
Ödülleri:
2010 – Baykal Saran Tiyatro Ödülü – Krem Karamel
2010 – 1. Sadri Alışık Anadolu Tiyatro Oyuncu Ödülleri Müzikal Komedi Dalında Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu – Krem Karamel
Servet Pandur'un rol aldığı tiyatro oyunları:
Krem Karamel – Ankara Devlet Tiyatrosu – 2009
Ex-Press – Ankara Devlet Tiyatrosu – 2008
Yaşamak mı Yoksa Ölmek mi? – Ankara Devlet Tiyatrosu – 2006
Yıldız Olmak Kolay mı? – Ankara Devlet Tiyatrosu – 2005
Aşk Evlerden Uzak – Ankara Devlet Tiyatrosu – 2004
Aykırı İkili – Ankara Devlet Tiyatrosu – 2003
Ben Bir İnsan – Ankara Devlet Tiyatrosu – 2002
İkinci Caddenin Mahkumu – Ankara Devlet Tiyatrosu – 2001
Tanrılar Erkek Olunca – Ankara Devlet Tiyatrosu – 2000
Arka Bahçe – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1998
Budala – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1995
Korku – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu – 1994
Topuzlu – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu – 1993
Ferhad ile Şirin – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu – 1993
Servet Pandur'un rol aldığı diziler ve filmler:
2020 – Hizmetçiler (Belkıs) (TV Dizisi)
2020 – Ağır Romantik (Sinema Filmi)
2019 – Hercai (TV Dizisi)
2019 – Bir Aile Hikayesi (Behiye) (TV Dizisi)
2017 – İçimdeki Fırtına (Nermin) (TV Dizisi)
2017 – Kanatsız Kuşlar (Azime) (TV Dizisi)
2016 – Çok Uzak Fazla Yakın (Hala) (Sinema Filmi)
2016 – Kalbim Yangın Yeri (TV Dizisi)
2014 – Yılanların Öcü (Remziye) (TV Dizisi)
2013 – Kelebeğin Rüyası (Suzan'ın Annesi) (Sinema Filmi)
2013 – A.Ş.K. (Müzeyyen) (TV Dizisi)
2012 – Babalar ve Evlatlar (TV Dizisi)
2011 – Hayata Beş Kala (Esma) (TV Dizisi)
2010-2011 – Fatmagül’ün Suçu Ne? 2 Sezon (Leman) (TV Dizisi)
2008-2015 – Unutma Beni (Nazan) (TV Dizisi)
2008 – Bir Varmış Bir Yokmuş (Fahriye) (TV Dizisi)
2007 – Yeni Evli (Ferizat) (TV Dizisi)
2007 – Kod Adı Kaos (Sibel Yüce) (TV Dizisi)
2006 – Kod Adı (Sibel) (TV Dizisi)
2006 – Hisarbuselik (Gülsüm) (TV Dizisi)
1999 – Çarli (Nalan) (TV Dizisi)