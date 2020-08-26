Şevval Şahin’den sevgilisi Yiğit Marcus Aral’a duygusal kutlama

Türkiye eski güzeli Şevval Şahin, bir süredir mutlu bir birliktelik yaşadığı Yiğit Marcus Aral’ın yeni yaşı için Instagram hesabından özel bir paylaşımda bulundu.

‘GÜZEL ANLAR YARATMAYA DEVAM EDELİM’

Sevgilisi ile havuzda çekilen fotoğrafını paylaşan Şahin, şu mesajı yazdı: “Ruh eşimin en mutlu doğum günüç Seni seviyorum başak ikizim. Birlikte güzel anılar yaratmaya devam edelim.”

Marcus Aral da sevgilisinin bu mesajına, “Seni seviyorum” cevabını verdi.



PANDEMİYE YURT DIŞINDA YAKALANDILAR

Survivor’dan tanınan Yiğit Marcus Aral ile Şevval Şahin, corona virüsü salgınına tatilde yakalanmıştı. Çift, normalleşmenin ardından Türkiye’ye dönebilmişti.