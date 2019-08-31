Seyhan Soylu, Seren Serengil’in kanlı kıyafetini paylaştı

Seren Serengil, geride bıraktığımız akşam sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayın sonrasında fenalaşmış ve kanaması olduğu gerekçesiyle hastaneye kaldırılmıştı. Sahip olmak uğruna tedavi gördüğü bebeğini kaybetme riski bulunduğu söylenen ancak durumu hakkında resmi bir açıklama yapılmayan Seren Serengil’in sağlığı hakkındaki paylaşım onun arkadaşlarından olan Seyhan Soylu tarafından yapıldı.

KANLI KIYAFETİN VİDEOSUNU PAYLAŞTI

Serengil’in durumunu öğrenmek için onu ziyarete giden Seyhan Soylu, hastane odasında Seren Serengil’in kanlı kıyafetini gördü ve çektiği video ile yaşananların ne kadar korkunç olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Ancak Soylu’nun bu hareketi özel hayatın mahremiyetini böylesine gözler önüne düşürdüğü ve magazin malzemesi yapmak istediği şeklinde eleştirilerin de yapılmasına yol açtı.