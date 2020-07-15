Şeyma da söylenenleri kabul etti

Yaptığı paylaşımlarla ve renkli yaşantısıyla her zaman göz önünde olmayı başaran Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşıma düştüğü notla kendisi hakkında yapılan yorumları kabul ettiğini gösterdi.

Yakın dostlarıyla birlikte bu ayın ilk günlerinde 30 yaşına giren Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından bu keyifli gecesine dair çok sayıda paylaşımda bulunmuş ve yeni yaşının kendisini çok heyecanlandırdığını söylemişti.

Sevgilisi Guido’yu İtalya’ya gönderdikten sonra vaktini kızı Melisa ile geçiren ve sosyal medya hesabından bol miktarda bikini ve mayolu paylaşımda bulunan Şeyma, bu defa ayna karşısına geçti ve bir selfie çekti.

Şeyma bu fotoğrafın altına kendisi hakkında belki de sıkça yapılan yorumlardan biri olan “bu ülkeye bir Şeyma yeter” şeklindeki yoruma atıfta bulundu ve “söylediğiniz gibi bu ülkeye bir Şeyma yeter arkadaşlar” notunu düştü.