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Şeyma Subaşı’dan güne özel paylaşımlar
Şeyma Subaşı’dan güne özel paylaşımlar
Yaz tatilinin büyük bir kısmını İspanya'da sevgilisi DJ Guido ile birlikte geçiren Şeyma Subaşı'dan güne özel kareler.
Magazin 25 Ağustos 2019 - 13:56

Acun Ilıcalı ile olan evliliğini bitirdikten sonra özel hayatındaki temposunu hiç düşürmeyen Şeyma Subaşı, boşandıktan birkaç ay sonra DJ Guido Senia ile birlikte olmaya başlamış ve renkli hayatına dair paylaşımlar yapmaya
devam etmişti. Kısa bir süre önce İstanbul’a dönen ve instagram hesabından ülkeye ve işinin başına döndüğüne dair kareler paylaşan Subaşı, aynı zamanda güne özel kareleri ve güzelliğiyle de dikkat çekti. Cumartesi ve pazar notunu düştüğü fotoğraflarıyla güzelliğini gözler önüne seren Subaşı takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

ŞEYMA CUMARTESİ


ŞEYMA PAZAR

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