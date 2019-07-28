Şeyma’nın imza istekleri: 40 bin lira, VIP araç…

Şeyma Subaşı, bundan yaklaşık üç gün önce bir AVM'de gerçekleştirilen etkinlikte, geride bıraktığımız aylarda piyasaya sürdüğü 'Sadece Şeyma' adlı kitabının imza gününü gerçekleştirmişti.

Gerçekleşen imza gününde sevenleriyle bir araya gelen bol bol imza atan ve fotoğraf çektiren Şeyma Subaşı, instagram hesabından imza gününe dair çok sayıda fotoğraf da paylaşmıştı. İmza gününün ardından ortaya atılan iddialar ise okuyan herkesi şaşırtacak cinsten oldu. Magazin kulislerinde dolaşan iddialara göre Şeyma Subaşı benzer etkinlikler düzenlemek isteyen AVM’lerden şu taleplerde bulundu: ’40 bin TL bütçe, VIP araçla ulaşım, kulis’. Şeyma Subaşı’nın bir isteği de etkinliğin sadece 1 saat sürmesi.