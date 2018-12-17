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Sezin Erbil sessizliğini bozdu! Babası Mehmet Ali Erbil’le ilgili yeni paylaşım…
Sezin Erbil sessizliğini bozdu! Babası Mehmet Ali Erbil’le ilgili yeni paylaşım…
Son olarak 15 Kasım günü sosyal medya hesabından babası Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili paylaşımda bulunan Sezin Erbil, sessizliğini bozdu.
Magazin 17 Aralık 2018 - 09:50

Evinin banyosunda düşerek yaralanan Mehmet Ali Erbil, acilen ameliyata alınmış; sonrasında 16 yıldır mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığının nüksetmesiyle uyutulmuştu. Yoğun bakımda 60 günü geride bırakan Erbil’in son durumunu, kızı Sezin Erbil, sosyal medya hesabından paylaştı. Yoğun bakımda 60. günü geride bırakan ünlü şovmenin, sağlık durumu hakkında, kızı bilgi verdi. Sezin Erbil son paylaşımında; ‘Yoğun bakımda 60. gün… Doktorlar, hemşireler babama çok iyi bakıyorlar. Allah razı olsun’ ifadelerini kullandı.

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