Instagram hesabından bir papağana yönelik işkence görüntüsünü paylaşan ve hayvanseverlerin büyük tepkisine neden olan MasterChef Murat Özdemir'in yayınladığı video, insanın kanını donduran cinstendi.

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58 saniyelik videoda, parmak uçlarına kesik atarak kanatan Özdemir, papağanın boğazından sıkarak havaya kaldırıp öylece tuttu. Bu sırada papağanın nefessiz kalışı ve acı içinde haykırışı görüntülere yansıdı. İşkence videosunda papağana, “Acun baba diyeceksin, yoksa Acun baba” diye sin-kaflı sözler kullanan Özdemir’e sosyal medyada tepki çığ gibi yağdı.

BAKAN PAKDEMİRLİ’DEN SUÇ DUYURUSU

Şiddet gören papağana ise Tarım İl Müdürlüğü’ne teslim edilmek üzere el konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Tarım ve Orman Bakanlığı da devreye girdi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medyadaki papağana şiddet görüntülerine ilişkin, “İlgili şahıs hakkında Bakanlık olarak suç duyurusunda bulunulması için talimat verdim” ifadesini kullandı.

PAPAĞANIN GÖRÜNTÜSÜ PAYLAŞILDI

Özdemir’in papağanının sağlık durumunu merak edenler için Milli Tarım adlı twitter hesabından kısa bir görüntü paylaşıldı ve “dün gece Türkiye'nin gündemine giren şiddet mağduru papağan dostumuzdan iyi haberler var” notu düşüldü.