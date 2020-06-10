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Sıla’dan, ‘Nice senelere Mutlu kızım’ paylaşımı
Sıla’dan, ‘Nice senelere Mutlu kızım’ paylaşımı
Şarkıcı Sıla Gençoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla köpeği Mutlu'nun yeni yaşını kutladı.
Magazin 10 Haziran 2020 - 13:03

Karantina günlerini kocası Hazer Amani ile birlikte geçiren Sıla Gençoğlu zaman zaman katıldığı canlı yayınlarla kendisinden söz ettirmeye devam ediyor.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Sıla Gençoğlu, bu defa hesabından köpeği Mutlu’yla ilgili bir paylaşımda bulundu. Gençoğlu köpeği ile çekilmiş karesini paylaştı ve altına da şunları yazdı:

“Mutlu'mla ilk sarıldığımız gün. Hislerimi anlatmam zor. Taşkın bir nehir gibiydi içim. Bugün çılgınımın doğumgünü. Nasıl seviyorum ama nasıl! Sağlıklı, hep böyle musmutlu bir ömrün olsun canımın canı! Nice senelere Mutlu kızım”

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