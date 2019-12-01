Simge Sağın’dan Metih Hara açıklaması

Kıbrıs Girne'de sahne alan Simge Sağın, konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Her konserin kendisi için yeni bir heyecan olduğunu söyleyen Sağın, Yavru Vatan Kıbrıs'ı çok sevdiğini söyledi.

Yaz aylarında imaj değişimi için saçlarını sarıya boyatan şarkıcının, tekrar saçlarını boyayarak eski haline döndüğü görüldü. Yeni yıl için planları sorulan Simge Sağın, “Şuan için bir şey yok. Yeni şarkılarımız gelecek ilk aylarda başka bir şey yok” dedi.

“KARŞINIZA BERABER ÇIKARIZ”

Sağın’ın adı bir dönem model Adriana Lima’yla aşk yaşayan yazar Metin Hara ile anılmıştı. Geçtiğimiz günlerde Ortaköy’de bir mekânda baş başa yemek yedikleri iddialarını ortaya sunan muhabirlere “Metin ile aramızda hiçbir şey yok. Öyle bir buluşma da olmadı tamamen uydurma, şuan için hayatımda kimse yok. Emin olun olursa karşınıza beraber çıkarız” dedi. Kıyafetiyle göz kamaştıran Sağın, yaklaşık 600 kişinin katıldığı gecede hit şarkılarını seslendirdi.