Sinem Reyhan Kıroğlu kimdir? Sinem Reyhan Kıroğlu nereli ve kaç yaşında?

Sinem Reyhan Kıroğlu, 1999 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Ege'nin Hamsisi dizisi ile yaşayan Sinem Reyhan Kıroğlu hakkında merak edilenler haberimizde... Sinem Reyhan Kıroğlu nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Atv ekranlarında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisinde rol alan Sinem Reyhan Kıroğlu hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Sinem Reyhan Kıroğlu kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

SİNEM REYHAN KIROĞLU KİMDİR?

Sinem Reyhan Kıroğlu, 28 Şubat 1991 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Başarılı bir tiyatro oyuncususu olmasının yanı sıra seslendirmen olarak da görev yapan Sinem Reyhan Kıroğlu, Iphigenia isimli tiyatro oyununda dış ses olarak yer almıştır. Kurabiye Ev, Romeo'yu Beklerken, Karda, Medet, Gloria gibi tiyatro oyunlarında yer alan Sinem Reyhan Kıroğlu, şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanmakta olan Sen Anlat Karadeniz dizisinde rol almaktadır. Sinem Reyhan Kıroğlu, 1.72 metre boyunda, 55 kilo ve Balık burcudur.

Sinem Reyhan Kıroğlu’nun rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Sen Anlat Karadeniz (TV Dizisi)

2019 – İçten Sesler Korosu (TV Dizisi)