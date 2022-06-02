Sinem Ünsal trafik kazası geçirdi
Oyuncu Sinem Ünsal, Demet Akbağ ile birlikte rol aldığı 'Aydınlıkevler' oyununun İzmir turnesi dönüşü trafik kazası geçirdi.
Sinem Ünsal’ın seyahat ettiği aracın şoförü Gemlik’te direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.
Kaza sonrası hastaneye kaldırılan Ünsal’ın vücudunda yara ve morlukların olduğu öğrenildi.
Kontrol amaçlı geceyi hastaneden geçiren oyuncu dün taburcu edildi.
Instagram hesabından sağlık durumuyla bilgi veren Sinem Ünsal, “Turne dönüşü Gemlik’te bir trafik kazası geçirdik. Çok şükür hepimiz kaza boyutuna kıyasla çok çok iyiyiz. Sağlığım yerinde, güzel günler kapıda. Hepinize ilginiz, sevginiz, dualarınız için bin teşekkür” ifadesini kullandı.