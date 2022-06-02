HAYAT
Abone Ol

Sinem Ünsal trafik kazası geçirdi

Oyuncu Sinem Ünsal, Demet Akbağ ile birlikte rol aldığı 'Aydınlıkevler' oyununun İzmir turnesi dönüşü trafik kazası geçirdi.

Yayınlanma: 10:21 - 02 Haziran 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Sinem Ünsal trafik kazası geçirdi

Sinem Ünsal’ın seyahat ettiği aracın şoförü Gemlik’te direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.

Kaza sonrası hastaneye kaldırılan  Ünsal’ın vücudunda yara ve morlukların olduğu öğrenildi.

Kontrol amaçlı geceyi hastaneden geçiren oyuncu dün taburcu edildi.

Instagram hesabından sağlık durumuyla bilgi veren Sinem Ünsal, “Turne dönüşü Gemlik’te bir trafik kazası geçirdik. Çok şükür hepimiz kaza boyutuna kıyasla çok çok iyiyiz. Sağlığım yerinde, güzel günler kapıda. Hepinize ilginiz, sevginiz, dualarınız için bin teşekkür” ifadesini kullandı.

Barış Akarsu'yla ilgili verdiği yanıtla tepki çeken Aslı Bekiroğlu, projeden ayrıldı İlginizi Çekebilir Barış Akarsu'yla ilgili verdiği yanıtla tepki çeken Aslı Bekiroğlu, projeden ayrıldı Johnny Depp-Amber Heard davasında karar çıktı: Ünlü oyuncu şimdi battı İlginizi Çekebilir Johnny Depp-Amber Heard davasında karar çıktı: Ünlü oyuncu şimdi battı