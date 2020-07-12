Sivil Cephe filminde kimler oynuyor? Sivil Cephe konusu ne?

Sivil Cephe 2013 yılında vizyona giren ve aksiyon, gerilim içeriğiyle izleyicinin dikkatini çeken bir film. Sivil Cephe’nin konusu ve oyuncuları ise şu şekilde…

Sivil Cephe aksiyon dolu senaryosuyla dikkat çekiyor. Sivil Cehpe’nin konusu ve oyunucuları merak ediliyor Jason Statham ve James Franco’nun başrolünde olduğu Sivil Cephe filminin konusu ve merak edilenleri…

SİVİL CEPHE KONUSU

Chuck Logan’ın yazdığı bir kitaptan uyarlanan film daha sakin bir hayat umuduyla ailesiyle küçük bir kasabaya taşınan eski Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi ajanı Phil Broker'ın (Statham) hikayesini anlatıyor. Ancak işler Broker'ın umduğu gibi olmuyor ve Gator (Franco) adında bir uyuşturucu çetesi lideriyle ters düşüyor. Ryder filmde Gator’la ortak olan eski bir bisikletçiyi canlandırıyor. Yani filmin kötü adamlarının tarafında! Yeni oyunculardan Izabel Vidovic (Up All Night) de filmde Broker’ın kızı Kit rolünde oynuyor.

SİVİL CEPHE OYUNCULARI

James Franco Gator

Jason Statham Phil Broker

Rachelle Lefevre Susan Hatch

Winona Ryder Sheryl Mott

Kate Bosworth Cassie Bodine Klum

Clancy Brown Sheriff Keith Rodrigue

Frank Grillo Cyrus Hanks

Christa Campbell Lydia