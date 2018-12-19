Son dakika… Ahmet Kural’ın 5 yıla kadar hapsi istendi

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği iddiası ile hakkında soruşturma başlatılan Ahmet Kural'ın, 'Hakaret', 'Tehdit' ve 'Basit yaralama' suçlarından 5 yıla kadar hapsi istendi. Ahmet Kural önümüzdeki günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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Kasım ayının başında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na avukatıyla birlikte giden ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu, sevgilisi ünlü oyuncu Ahmet Kural’ın kendisini darp ettiğini belirterek şikayetçi olmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu Savcılığı olaydan 50 gün sonra soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianamede, oyuncu Ahmet Kural’ın “Hakaret, tehdit ve basit yaralama” suçlarından 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapsi talep edildi.

“AHMET KURAL KISMEN KABUL ETTİ”

İddianamede, Sıla’nın beyanı, Ahmet Kural’ın kısmi ikrarı (kabul ve itiraf), doktor raporu, tanık beyanları, mesaj kaydı, bilirkişi raporu ile görüntü kayıtları delil olarak gösterildi. İddianamede olayın Sıla’nın savcılığa başvurarak sevgilisi Ahmet Kural’ın 29 Ekim günü Zekeriyaköy’deki evinde kendisini darp, tehdit ve hakarete maruz kaldığını bildirmesi üzerine başlatıldığı anlatıldı.

KURAL: ALKOLLÜ OLDUĞUMUZ İÇİN BİRBİRİMİZİ KOLLARIMIZDAN TUTUP SARSTIK

İddianamede Ahmet Kural’ın ifadesine de yer verildi. Kural’ın ifadesinde; “Olay günü aramızda bir tartışma yaşandı. Bu tartışma sırasında Sıla’nın evden gitmesini istedim. Birbirimize karşı seslerimizi yükselttik. Fakat tehdit etmedim. O gün alkollü olduğumuz için birbirimizin kollarımızdan tutup sarstık. Bu sırada birkaç kere yere düştük. Tartışma 15 dakika sürdü. Sakinleştikten sonra Sıla bağırarak ‘Seni bitireceğim Ahmet Kural’ diyerek evden ayrıldı” dediği aktarıldı.

YAN KOMŞU: AHMET KURAL’IN BİR KADINA TOKAT ATTIĞINI DUYDUK

İddianamede Sıla’nın şoförü Mahmut Kapçak ile Kural’ın yan komşusuna misafir olarak gelen Hatice Zeynep Tunç’un da tanık sıfatıyla verdikleri ifadelere de yer verildi.

Hatice Zeynep Tunç’un ifadesinde, Ahmet Kural’a komşu olan arkadaşına misafirlikte olduğu gün saat gece 4 sıralarında tartışma seslerinin yükseldiğini, Kural’ın bir kadına bazen tokat attığını duyduklarını, ancak bu kişinin Sıla olduğunu anlamadıklarını, Kural’ın “O…. sen, seni öldüreceğim, dışarı çıkmayacaksın, sen dayak istiyorsun, bak şimdi neler oluyor” dediğini duyduklarını söylediği belirtildi.

‘AHMET KURAL BENİ DÖVDÜ' DEDİ

Sıla’nın şoförü Mahmut Kapçak’ın ise, Sıla’yı olay günü 23.00’da Ahmet Kural’ın Zekeriyaköy’deki evine bıraktığı, Sıla’nın bu gece burada kalacağını kendisine söylediğini, 5.30’da Sıla’nın araması üzerine olay yerine gittiğini, Sıla’ya bir şey sormadığını, ancak üzerindeki kıyafetlerin dağılmış olduğunu, yolda giderken Sıla’nın, “Beni Ahmet Kural dövdü” dediğini söylediği kaydedildi.

SILA’NIN OLAY SONRASI ŞARKI SÖYLEDİĞİ VİDEO GÖRÜNTÜSÜ

İddianameye giren darp raporuna göre Sıla’nın basit tıbbi müdahale ile giderilebilir mahiyette yaralanma olduğu belirtildi. Söz konusu suçlamaların uzlaştırma kapsamında kalması nedeniyle dosyanın Uzlaştırma Bürosu’na gönderildiği ancak tarafların bu konuda uzlaşmadıkları kaydedilen iddianamede, olaydan 18 saat sonra Sıla’nın şarkı söylerken çekilen görüntülerine ilişkin bilgilere de yer verildi. Hem Kural’ın hem de Sıla’nın avukatı tarafından dosyaya sunulan görüntüler arasında sadece 6 saniyelik bir fark olduğu, bunun dışında videoların görüntü itibariyle aynı olduğu bilirkişi raporuyla tespit edildiği anlatıldı.

SILA O GECE ÜZÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞMAK İÇİN ŞARKI SÖYLEDİ

Görüntülerdeki kişiler olan Rüçhan Hande Kızıl, Togay Han Numanoğlu ve Cem Mumcu’nun tanık ifadeleri de iddianamede yer aldı. Cem Mumcu ifadesinde, Sıla’nın çağırması üzerine Hande Kızıl’ın evine gittiğini, doktor olduğu için muayene ettiği Sıla’nın vücudunda ekimoz ve ödemler gördüğünü, Sıla’nın o gece üzüntüsünü paylaşmak için şarkı söylediğini, hatta bu videoyu kendisinin İnstagram hesabından paylaştığını, sonrasında rahatsız hissettiği için videoyu sildiğini söylediği belirtildi.

ASİSTANI: GÖMLEĞİNDE KAN İZİ, YÜZÜNDE ŞİŞLİK VARDI

Sıla’nın asistanı olan Togay Han Numanoğlu da, Hande’nin ‘Sıla çok kötü gel’ demesi üzerine eve gittiğini, Sıla’nın burada kendilerine, ‘Ahmet Kural beni dövdü’ dediğini söyledi. Sıla’nın diğer bir asistanı olan Hande Kızıl’ın da ifadesinde Sıla’nın olay günü 5.00’da kendisini arayarak ‘evine geliyorum’ dediğini, eve geldiğinde beyaz gömleğinin düğmelerinin kopuk, yakasının yırtık olduğunu, gömleğinde kan izi olduğunu, deri pantolonunda ve trençkotunda yırtık olduğunu ve yüzünün sol tarafının şiş olduğunu gördüğünü söylediği aktarıldı.

SAVCILIK: AHMET KURAL’IN BU SUÇLARI İŞLEDİĞİ ANLAŞILDI

İddianamede dosyaya giren tüm delillerin birlikte değerlendirilmesi sonucu, “Olay günü yaşanan tartışmada şüphelinin müştekiye tehdit ve hakarette bulunmak ve müştekiyi darp etmek şeklinde gerçekleştirdiği eylemleri ile üzerine atılı, ‘hakaret’, ‘tehdit’ ve ‘basit yaralama’ suçlarını işlediğinin anlaşıldığı” belirtildi. Savcılık, Kural’ın bu suçların Türk Ceza Kanunu’ndaki karşılığı olan 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Kural, Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.