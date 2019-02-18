Söz 71. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Yavuz’a Derya darbesi! (Söz 70. son bölüm izle)

Söz 71. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte soluksuz izlenen son bölümden sonra izleyiciler bu sorunun yanıtını merak ediyor Söz 70. son bölümde, Yavuz bir kez daha aşkı buluyor ancak Linda bu aşka yeni bir çıkmaza sokuyor. Linda, Yavuz ile ilgili iddiaları Derya'nın kuşkuları ile buluşuyor. Yavuz, Turan'ın uyarılarından sonra bomboş halde bulduğu tamirhane ile büyük şok yaşıyor. Ayrıca Karabatak çatışmada silah arkadaşları ile çatışıyor. Söz dizisi son bölümde başka neler yaşandı? İşte Söz 71. yeni bölüm fragmanı hakkında merak ettikleriniz...

Söz yeni bölüm fragmanı büyük merak konusu oldu. Star TV'de yayınlanan Söz 70. son bölümde; Linda ve Dragan yeni devlet kurma hayalleri için gaza basıyor. Dragan’ın adamları ile Tim arasında çatışma çıkıyor. Dragan’ına damları arasında Karabatak da var. Karabatak he rşeyden habersiz arkadaşlarına silah çekiyor. Linda’ya karşı harekete geçen Yavuz, alıdğı Derya darbesi ile savruluyor. Peki Söz dizisi 71. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Söz 69. son bölüm izleme sayfası…

SÖZ 71. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Söz dizisi heyecan dolu 70. Son bölümü ile ekrana geldi. Dizinin yeni bölüm fragmanı birkaç gün içinde yayınlanacak. Ancak henüz yeni fragman yayınlanmadı. Yayınlandığı anda aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

SÖZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SÖZ 70. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yavuz, Linda restleşmesinde yeni bir süreç başlıyor. Bu sefer Yavuz hamle sırası Yavuz’da. Çünkü Linda onu çok zor durumda bırakıyor. Linda ise o sırada Derya kozunu kullanmaya hazırlanıyor.

Tim Yavuz’un döneceğine inanıyor. Sanki geçici bir göreve gitmiş de dönecekmiş gibi düşünüyorlar. Samet’in evine operasyon düzenlenir. Melisa ve Keşanlı’nın arası Samet’in pis işleri yüzünden açılır.

Ayrıca Seda’nın ifadesi artık çok daha önemlidir. Çünkü Sami de alınmıştır. Ama Seda'nın konuşmasını engellemek için eski işbirlikçiler de devreye giriyor.

SÖZ SON BÖLÜM İZLE

LİNDA İLE DERYA KARŞI KARŞIYA

Linda, Yavuz hakkındaki iddialarını kanıtlayacağını söyleyip Derya'yı buluşmaya ikna ediyor. Derya Linda ile karşı karşıya geliyor. Derya Yavuz hakkındaki gerçekleri öğrenmek istiyor. Çünkü Yavuz ile ilgili kuşkuları ile yaşayamıyor.

TİM İLE KARABATAK ÇATIŞMADA

Kurulması planlanan terör devleti için Dragan ve Linda hazırlıklarını hızlandırıyor. Tim Dragan’ın adamları ile karşı karşıya geliyor. Acı olansa Dragan’ın adamları arasında Ateş’in de olması. Ateş silah arkadaşlarını düşmanı sanıyor ve onlara silah doğrultuyor. Nazlı ise sevdiği adamın izinden gidip Karabatk’ı bulmaya çalışıyor.

TAMİRHANE BOŞALTILIYOR

Turhan, Yavuz’a deşifre olursa bu işin biteceği uyarısında bulunuyor. Yavuz tamirhaneye geliyor. Ancak geldiğinde gördüğü manzara onu şok ediyor. Tamirhanenin kapısı kapalı içi boş. Önce camdan şöyle bir göz atıp içeri giriyor. Ama içerideki her şey gitmiş, tamamı götürürlmüş. Yavuz şaşkınlık içinde her yere bakıyor ama kimseyi bulamıyor. İç odalarda da sessizlik hakim ve tamamen boşaltılmış.

LİNDA’DAN BİR DARBE DAHA

Linda, Derya’yı Yavuz hakkında ikna etmeye çok yakın. Çünkü elinde kanıtlar var. Derya Yavuz ile ilgili bu kanıtları görünce oldukça şaşırıyor. İçinde büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor.