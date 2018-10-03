Söz dizisi 54. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Söz yeni fragmanda kara liste belli oluyor!

Pazartesi akşamları yayınlanan Söz dizisinin 54. yeni bölüm fragmanı bugün yayınlandı. Yayınlanan yeni fragmanda; Yavuz ile Savcı Derya köşe kapmaca oynuyor. Yavuz, Dragan'a bir adım daha yaklaşıyor. Kara liste belli oluyor, Tim harekete geçiyor. İşte Söz dizisi 54. yeni bölüm fragmanı...

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Söz dizisi 54. yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. Söz yeni fragman Star TV tarafından yayınlandı. Yavuz, Dragan’a çok yaklaştı, ama Dragan’ın durmaya niyeti yok. Hem Tim hem de Yavuz hain planları önlemek için var gücüyle çalışıyor. Savcı Derya, Yavuz’un sadece bir tamirci olduğunu kabul etmiyor ve vakit buldukça onunla ilgili etrafındakilere sorular soruyor. Bugün yayınlanan yeni fragmanda; Kara listedeki ilk isim belli oluyor. Baran Becret 12 kişilik kara listedeki ilk isim. Baran Behçet iç çatışma uzmanı… Yavuz, Dragan’ın ne aldığını sorguluyor. İşte Söz 54. yeni bölümden ilk fragman…

SÖZ 54. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI



SÖZ 53. BÖLÜM ÖZETİ

Yavuz, Dragan'ın Savcı Derya'yı öldürme planını öğreniyor ve düğünde Derya'ya doğrultan silahın önüne atlıyor. Yavuz hayatını savcı Derya için tehlikeye atıyor. Savcı Derya'yı vuranlar kaçmayı TİM'le kovalamaca sonrası kaçmayı başarıyor.

IVAN'I HAPİSHANEDEN KAÇIRIYORLAR

Dragan bu sırada adamlarından Ivan'ı hapishaneden kaçırmak için plan yapıyor. Dragan Ivan sayesinde Milli Güvenlik Protokolüne ulaşmak istiyor.

Hapishanede çalışan elektrikçiyi ailesi ile tehdit ederek yardım etmeye zorluyor. Hapishanede trafolar patlıyor ve tüm kapılar açılıyor. Ivan'ı kaçırma operasyonu da böyle başlıyor. Hapishanenin tüm sistemleri çöküyor. Dragan'ın adamları füze ile hapishanenin kapısını patlatıyor. İçeri girip gördükleri herkesi öldürerek Ivan'a ulaşıyorlar.

DERYA, YAVUZ'U ZİYARETE GİDİYOR

Yavuz hastanede tedavi altına alınıyor. TİM hastanede Yavuz'u ziyarete gidiyor ve Savcı Derya'yı vurmak isteyen kadını nasıl fark ettiğini soruyorlar. Yavuz bu soruyu geçiştiriyor. Ziyarete gidenler arasında Savcı Derya da var. TİM, hastane odasından çıkarken Derya biraz daha kalıyor. Derya onun için canını ortaya attığı için Yavuz'a minnettar. Yavuz ise sivillerin canını korumak için canından geçmeyi askeri lisede öğrendiğini söylüyor. Derya ile Yavuz arasında tatlı atışmalar başlıyor. Ayrıca Savcı Derya, Yavuz'a minnettar ama yine de onun sadece bir tamirci olduğunu inanmıyor. Yavuz'un tam zamanında düğüne gelmesini sorguluyor.

TİM İŞ BAŞINDA

Savcı Derya ve Tim ekibi Ivan'ın kaçırılmasından sonra yeni bir dosya açıyor. Ivan'ın kabiliyetleri ve hakkında bilgi veriliyor. Ayrıca Dragan'ın telefon konuşması da kayıt ediliyor. Telefon kayıtlarına göre; Ivan bir paketi bir kuryeye iletecek. Tim, Dragan'ı durdurmak için operasyon başlatıyor.

SÖZ 53. BÖLÜM İZLE

KEŞANLI'NIN AŞKI

Keşan'lı Melissa'ya aşık oluyor. Evine gidiyor ama Melissa'nın psikolojik rahatsızlıkları var ve bir anda çılgına dönüyor. Seni de mi babam tuttu diyerek eline geçen her şeyi Keşanlı'ya atıyor. Daha sonra çantasından ilaçlarını istiyor.

DRAGAN İLE YAVUZ BURUN BURUNA

Yalnız Kurt Yavuz, Dragan'ın planlarını durdurmak için Viyana'ya gidiyor. Yavuz, Dragan'ın Berlin'de terör destekçileri ile yaptığı toplantıda neler konuşulduğunu öğrenmeye çalışıyor. Bu sırada Dragan ile Yavuz yüz yüze geliyor. Yavuz Dragan'a tüyleri diken diken eden o sözleri söylüyor; “Biz ölürüz şehit oluruz, siz ölürsünüz leş olursunuz”