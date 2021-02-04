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Şükran Ovalı sosyal medyanın diline düştü

Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarda başka birine dönüştüğü görülen Şükran Ovalı, sosyal medyanın diline düştü. Oyuncuya, "Günümüz dolandırıcılığı", "Seren Serengil'e benzemiş" şeklinde yüzlerce yorum yapıldı.

Güncellenme: 08:56, 04/02/2021
Haberler Magazin
Şükran Ovalı sosyal medyanın diline düştü

Futbolcu Caner Erkin ile 2017 yılında evlenen oyuncu Şükran Ovalı, 2018 yılında kızı Mihran Ela’yı kucağına almıştı.

Uzun süre ekranlara ara vererek, vaktinin çoğunu eşi ve kızıyla geçirmeye başlayan Ovalı, yeni imajıyla sosyal medyanın gündemi oldu.

“SEREN SERENGİL’E BENZEMİŞ”

Instagram hesabından makyajlı fotoğrafını paylaşan 35 yaşındaki oyuncu, sunucu Seren Serengil’e benzetildi.

Ovalı, takipçilerinden, “Şükran Boyalı”, Tanımakta zorlandım”, “Seren Serengil’e benzemiş” ve “Günümüz dolandırıcılığı” şeklinde yüzlerce yorum aldı.

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Yayınlanma Tarihi:08:45,