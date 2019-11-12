Şükrü Özyıldız’a asker uğurlaması

Şükrü Özyıldız, bedelli askerlik görevini yapmak için dün birliğine teslim oldu. Öncesinde ise Alice Müzikali'ndeki rol arkadaşları asker kıyafeti giyerek, ünlü oyuncuya sürpriz yaptı...

Alice Müzikali’nde ‘Şapkacı’ rolüyle karşımıza çıkan Şükrü Özyıldız, askeri görevini yapmak için birliğine teslim oldu. Müzikaldeki rol arkadaşları ise ünlü yıldız askere gitmeden bir sürpriz yaptı. Oyuncuya asker uğurlaması düzenleyen Enis Arıkan, Ezgi Mola, Serenay Sarıkaya ve diğer oyuncu arkadaşları, asker yolculama partisinde asker kıyafetleri giydi.

Bedelli askerlik görevini yapmak için dün birliğine teslim olan Şükrü Özyıldız’ın pastasının üzerindeki asker kıyafetli Özyıldız’ın resmi ise dikkat çekiciydi. Yirmi bir gün boyunca birliğinde olacak Özyıldız’ı arkadaşları, “En büyük asker bizim asker” yazılı pastayla uğurladılar.

