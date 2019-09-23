Sürpriz isim Bir Zamanlar Çukurova kadrosunda!

‘Bir Zamanlar Çukurova', 2'nci sezonunda oyuncu kadrosuna sürpriz isimleri eklemeye devam ediyor. Hikayeye Doktor Müjgan'ın halası olarak dahil olacak Esra Dermancıoğlu, çıkarları için her şeyi yapabilecek, alımlı, flörtöz ve zeki Behice Hekimoğlu karakteriyle öyküye yeni bir heyecan getirecek. Her türlü sırra fena halde meraklı olan Behice, yaşadığı bir takım olayların ardından Adana'ya yeğeninin yanına sığınıp Fekeli'nin konağına yerleşecek.

ESRA DERMANCIOĞLU KİMDİR?

7 Aralık 1968 doğumlu Esra Dermancıoğlu, Türk dizi ve sinema oyuncusudur. Zeynel Abidin Cümbüş’ün torunudur. Ana eğitimini Pierre Loti lisesinde tamamlayan Dermancıoğlu, daha sonra Franklin College İsviçre’de eğitimini sürdürmüştür. Dermancıoğlu, Şahika Tekand’ın eğitim verdiği Stüdyo Oyuncuları’nda oyunculuk eğitimi ve Derya Alabora’nın konservatuvarında ses dersleri almıştır. Ayrıca yurt dışında da çeşitli dersler almıştır. Oyunculuk kariyerine ise ilk olarak, bir arkadaşının doğum gününde Gülse Birsel’in teklifi ile başlayan Dermancıoğlu, Avrupa Yakası isimli Türk televizyon dizisinin 6. sezonunun 163. bölümünde konuk oyuncu olarak yer almıştır. 2010 yılında ise çekimleri yalnızca bir gün süren Moral Bozukluğu ve 31 isimli filmde rol almıştır. Ayrıca çeşitli televizyon dizilerinde konuk oyuncu olarak rol alan Dermancıoğlu, Fatmagül’ün Suçu Ne? isimli televizyon dizisinde Mukaddes rolü ile kameraların karşısına geçmiş ve tanınır olmuştur. Son olarak, Kadın İşi: Banka Soygunu isimli sinema filminde Dürdane rolünü canlandırmıştır. Eşinden oyuncu olmasını istemediği için boşanan Dermancıoğlu’nun bu evliliğinden bir kızı bulunmaktadır.