Survivor 2020’de ilk dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor’da ilk eleme oyunu heyecanı!

Survivor 2020 yarışmasında ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Ünlüler-Gönüllüler yarışmasının ilk dokunulmazlık oyunda kazanan takımın baraka için eşaların sahibi olacağı açıklandı. Peki Survivor 2020 ilk dokonulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu. Yeni sezonu bu akşam başlayan Survivor’da dokunulmazlık oyununu kazanan ekip çekiç, ip, çivi ve testereden oluşan baraka yapımı için gerekli eşyalara sahip olacak. Peki Survivor ilk dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte kazanan ekip.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2020 yarışmasının ilk dokunulmazlık oyunu tamamlandı ve kazanan takım belli oldu. Ünlüler Gönüllüler arasındaki kıyasıya yarışta 9-9 tamamlanan parkur oyunları ardıdan Elif ve Meryem, Sercan ile Ardahan yarışları kazanan takımı belirledi. Yapılan son oyunda Sercan Yıldırım ve Elif Yıldırım Gören rakiplerini eleyerek dokunulmazlık sembolünü Ünlüler takımına kazandırdı. Dokunulmazlık ödülünü Secan Yıldırım alırken, Gönüllüler takımı ada konseyinde yapılacak oylamayla bir kişiye veda etmek zorunda kalacak.