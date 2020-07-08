Survivor 2020’de kim elendi? Survivor’da son ödül oyununu kim kazandı?

Survivor 2020 yarışmasında artık son haftaya girildi. Survivor'ın bu akşam yayınlanan yeni bölümde sezonun son ödül oyunu oynanırken, eleme konseyinde bir isim daha yarışmaya veda etti. Final dörtlüsüne hangi isimlerin kalacağı şimdiden merak ediliyor. Eleme konseyi öncesinde yapılan Survivor 2020'nin son ödül oyununu kimin kazandığını ve konseydeki oylama sonrası kimin elendiğini yazımızda sizlerle paylaşıyoruz. İşte Survivor 2020'ye veda eden isim...

Survivor 2020’nin bu akşamki 129. yeni bölümü nefesleri kesti. Survivor 2020’nin son büyük ödül oyunu ve eleme konseyinin olduğu yeni bölümde neler yaşandığını yazımızda sizlere aktarıyoruz. 13 ve 14 Temmuz tarihlerindeki büyük final öncesinde bu akşam bir isim daha Survivor’dan elendi. Bu haftaki 3 dokunulmazlık oyunu sonrası eleme adayları Sercan, Berkan ve Yasin olmuştu. Bu akşam yapılan eleme konseyinde en az oyu alanarak adaya veda eden isim açıklandı. İşte Survivor 2020’de bu akşam yaşananlar…

SURVİVOR’DA SON ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor’da finale son bir hafta kala bu akşam sezonun son büyük ödül oyunu oynandı. Kırmızı ve Mavi takım yarışmacıları son ödül oyununu kazanabilmek adına parkurda mücadele etti. Denizde oynanan ödül oyununda ödül olarak katamaran, parti ve otel olarak açıklandı. Survivor 2020’nin son ödül oyununu 10’a 3’lük skor ile Mavi Takım (Cemal Can, Sercan, Yasin) kazanmayı başardı. Yarışmacılar ödülün keyfini doyasıya çıkardı.

YASİN’DEN EVRİM’E YILAN HEDİYESİ

Bu akşamki ödül oyununu kazanan yarışmacılardan Yasin, ödül olarak verilen alışveriş esnasında Evrim’e de hediye aldığını söyledi. Yasin Evrim’e oyuncak yılan hediyesi aldığını gösterirken, Cemal Can ile birlikte Evrim’e yönelik esprili gönderme yaptı.

Yasin : “Evrim’i atma bana. Evrim bırak peşimi”

SURVİVOR 2020’DEN KİM ELENDİ?

Survivor 2020’nin son bölümüne girilirken bu akşam bir isim daha adaya veda etti. Survivor 2020 şampiyonu olmak için yola çıkan yarışmacılardan Berkan, Sercan ve Yasin eleme adayı olarak belirlenmişti. Eleme konseyinde en az oyu alarak Survivor 2020’ye veda eden isim Sercan Yıldırım oldu.

Sercan Yıldırım: ” Burada tartışsak da kavga etsek de her bir yarışmacı arkadaşımı ayrı ayrı seviyorum. Hepsine başarılar diliyorum”

Acun Ilıcalı: ” Üzgün müyüm üzgünüm. Bence daha da ileri gitmeyi hak eden biriydin. Ama takdir halkımızın”

BÜYÜK FİNAL NE ZAMAN?

13 ve 14 Temmuz’da büyük final gerçekleştirilecek. İki gün sürecek final programında ilk gün yarışmadan geçmiş görüntüler paylaşılacak ve sürprizler yer alacak. 14 Temmuz’da Survivor 2020’nin şampiyonu belli olacak. Final öncesinde son ikiye kalan yarışmacılar Acun Ilıcalı ile birlikte uçak seyahati ile İstanbul’daki büyük finale gelecek.