Survivor 2020’de yarışacak 3 isim daha belli oldu! İşte Survivor yarışmacıları

Türkiye’nin sevilen yarışma programlarından Survivor 2020 için geri sayım başladı. Bu yıl Ünlüler-Gönüllüler konseptiyle yayınlanacak olan Survivor’da şu ana kadar 6 isim belli oldu. Acun Ilıcalı’nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor’a Ersin Korkut, Sercan Yıldırım, Tayfun Erdoğan’dan sonra son olarak Uğur Pektaş, Yasin Obuz ve Cemal Can Cansever isimleri dahil oldu. İşte Survivor’dan son haberler…

SURVİVOR’A 3 SÜRPRİZ İSİM

Survivor 2020’ye katılacak 3 isim daha açıklandı. 2005 yılında Survivor şampiyonu olan Uğur Pektaş, Masterchef yarışmasıyla tanınan Yasin Obuz ve sosyal medya fenomeni Cemal Can Canseven yarışmaya dahil oldu.

SURVİVOR 2020 YARIŞMACILARI

UĞUR PEKTAŞ KİMDİR?

Kanal D ekranlarında 2005 yılında yayınlanan Survivor Türkiye yarışmasında birinci olduktan sonra oyunculuğa başladı. Kuşdili ve Düşler ve Gerçekler dizilerinde yer aldı. Arka Sokaklar dizisinde oynadı. 19 Haziran 2008’de kendisi gibi oyuncu olan Gamze Özçelik ile evlenmiştir. Murathan isminde bir oğulları olmuştur. Arka Sokaklar dizisinden Gamze Özçelik ile beraber ayrılmış; ancak İlker İnanoğlu’nun diziden ayrılmasından sonra diziye tekrar geri dönmüştür. İnanoğlu daha sonra yeni sezonla birlikte ekibe geri dönmüştür. Onunla birlikte eşi Gamze Özçelik’de diziye geri dönmüştür. Kanal D’de yayınlanan Arka Sokaklar dizisinden ayrılmıştır.



YASİN OBUZ KİMDİR?

Aslen Diyarbakırlı olan Yasin Obuz, 1989 yılında dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi spor bölümünden mezun olan ve işletmecilik yapan Yasin Obuz'un ailesi Antalya’da yaşıyor. Yasin Obuz, Yemekteyiz yarışmasıyla tanındı ve birkaç kez katıldığı yarışmada rakiplerini epey zorladı.

ERSİN KORKUT KİMDİR?

Hakkâri’de doğmuştur. Teyzesinin oğlu olan sinemacı Yılmaz Erdoğan’ın desteğiyle oyunculuğa adımını atmıştır. İstanbul’a gelmeden önce Hakkâri’de taksi şoförlüğü yapmış ardından İstanbul’da bir pizzacıda bulaşıkçı olarak çalışmıştır. Kendi ayakları üzerinde durmak isteyen Ersin Korkut İstanbul’da hiçbir tanıdığını aramamış ancak bir gün, kuzeninin Merter’de bir pizzacıda çalıştığını duyan Yılmaz Erdoğan, Ersin Korkut’u bulmuş ve Beşiktaş Kültür Merkezi’nde yanına, çalışması için çağırmıştır. 2000 yılında BKM’nin çeşitli birimlerinde görev almaya başladı. Bana Bir Şeyhler Oluyor adlı tiyatro oyununun arka kadrosunda çalışırken, oyunda kendisi için uygun bir rol fark etti. Oyunda oynamak isteyen Ersin Korkut’a, Yılmaz Erdoğan Bu işler o kadar kolay değil dese de ben kendime güveniyorum abi diyerek rolü kaptı. Daha sonra Cem Yılmaz ile birlikte Doritos reklamlarında rol almış; canlandırdığı rollerdeki ilginç şivesi ve rol aldığı reklamdaki “Doktor bu ne?” repliği ile tanınmıştır. BKM bünyesinde hazırlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı televizyon programındaki komik tiplemeleri ile beğeni toplamıştır.

CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?

1995 yılında dünyaya gelen Cemal Can İzmir’de doğup büyüdü ancak aslen Rizeli. Yeditepe Üniversitesi'nden mezun olan Cemal Can Canseven, birlikte videolar çektiği Danla Biliç'le üniversite yıllarından tanışıyor. Bir videoda sporcu geçmişinin olduğunu ifade eden Cemal Can Canseven aynı zamanda DJ'lik yapıyor.

SERCAN YILDIRIM KİMDİR?

Sercan Yıldırım 5 Nisan 1990 tarihinde Bursa da doğdu. Sercan Yıldırım, futbola 7 yaşında Bursaspor alt yapısında başladı. Temmuz 2006'da Londra'daki Pepsi Cup Turnuvası'nda ‘en değerli oyuncu' seçilmesi, kariyerinde dönüm noktası olabilirdi. Ancak Manchester United'ın iki kez yaptığı 5 yıllık sözleşme teklifi yeşil-beyazlılar tarafından geri çevrildi. Dönemin kulüp başkanı Levent Kızıl, ManU'nun ardından Monaco'nun 500 bin euroluk teklifini reddetti.

Bir dönem Avrupa'dan birçok takımın teklifte bulduğu Sercan Yıldırım'ın transferi kulübü Bursaspor tarafında ret edildi. 5 Eylül 2011'de 3 milyon euro ve Musa Çağıran karşılığında Bursaspor'dan Galatasaray'a transfer oldu. Galatasaray'da da bekleneni veremeyen Sercan Yıldırım, 2012-2013 sezonunun devre arasında Sivasspor'a kiralandı. Sercan burada da olaylardan uzak duramadı ve Nisan 2013'te oynanan Sivasspor-Orduspor maçının ardından şehri izinsiz terk etti.

Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı'nın cenaze töreninde yer almadığı için eleştirilen Sercan Yıldırım, 10 Mayıs 2013'te sosyal paylaşım sitesi twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, “Sivasspor izin vermedi” dedi. Sercan Yıldırım son olarak 2019 yılı yaz transfer döneminde imza attığı Karagümrük takımında forma giydi.

TAYFUN ERDOĞAN KİMDİR?

Tayfun Erdoğan, 4 Kasım 1991 yılında Bursa'nın Osmangazi ilçesinde doğmuştur. İlkokul ve ortaokul Bisaş İlkögretim Okulunda okudu. Bir döenm Bursaspor alt yapısında futbol oynadı. Liseyi de Bursa Hasan Ali Yücel lisesinde okuyup mezun oldu. Uludağ üniversitesi 2 yıllık İşletme Bölümünden mezunu. Tayfun Erdoğan, Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın sunduğu Evleneceksen Gel programına katılmıştı.

SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışması bu yıl 16 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.