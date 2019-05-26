Survivor Hikmet diskalifiye mi edildi? Acun Ilıcalı Hikmet’in son durumunu açıkladı…

Survivor'da ada konseyinde hızlı oylamaya geçildiğini açıklayan Acun Ilıcalı ayrıca durumu merak edilen Hikmet hakkında da bilgi verdi. Acun Ilıcalı, yarışmanın finaline kısa bir süre kala sakatlanan Hikmet'in durumunun ciddi olduğunu ve Survivor'dan diskalifiye olduğunu açıkladı.

Survivor’da heyecan tüm hızıyla devam ederken yarışmanın sonuna da kısa bir süre kaldı. Survivor son bölümde hızlandırılmış oylamaya geçildiğini belirten Acun Ilıcalı, Türk yarışmacılara gelecek SMS oylarının yarışmanın geri kalanında bakılacağını açıkladı. Bir diğer merak edilen konuya da açıklık getiren Acun, Hikmet’in durumunun ciddi olduğunu ve yarışmanın geri kalanın yer alamayacağını söyledi. İşte Survivor ada konseyinde yaşananlar….

SURVİVOR’DA HİKMET DİSKANİFİYE EDİLDİ

Acun: Doktorlarımız Hikmet’in son durumunu inceledi. Simdi size gelen sonucu açıklıyorum. Hepimizin için çok üzücü bir olay oldu ve maalesef Hikmet’in durumu çok ciddi. Metin abi başta olmak üzere verilen karara göre Hikmet Survivor’a devam edemeyecek.

Son ana kadar son bir şans olabilir mi diye baktık, bekledik ama Hikmet için Survivor üzücü şekilde bitti. Yarın son kez adaya gelecek ve beyaz takım ile vedalaşacak.

Seda: Çok üzgünüm. Bana göre Survivor tarihinin en becerikli isimlerinden biriydi. En iyi arkadaşı bendim ve en çok tartıştığı kişi de bendim. Zor günleri burada birlikte atlatmıştık. Böyle bir veda etmesi çok üzüyor beni. Takımımız için de çok iyi bir yarışmacı veda etti ama bütün Türkiye onun ne kadar iyi bir yarışmacı olduğunu gördü.



SURVİVOR ADA KONSEYİ

Acun: Survivor’da hızlandırılmış çekimler öncesinde oylama konseyinin birincisine hoş geldiniz. Bu akşam eleme yok ama Türk yarışmacılar için oylama söz konusu. Bundan sonra oylamalar sizlere gelen bu SMS oyları üzerinden gidecek. Elemeler olduğunda bu oylar dikkate alınacak.