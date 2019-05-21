Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor’da Beyaz takım Hikmet olmadan kazanabildi mi?

Survivor son bölümü ardından fenomen programı kaçıran izleyiciler "Survivor'da ödül oyununu kim kazandı?" merak ediyor. Hikmet Tuğsuz'un yaşadığı şok sakatlık sonrasında Beyaz takımın performansı merak ediliyordu. Kıyasıya mücadeleye sahne olan ödül oyunu izleyenlerin nefesini kesti. İşte Survivor son bölüm özeti...

Survivor'da mücadele devam ederken, her geçen hafta heyecan artarak devam ediyor. Beyaz takımının en başarılı ismi olarak göze çarpan Hikmet’in sakatlığı sonrası büyük üzüntü yaşayan takımın ödül oyununda neler yapacağı merak ediliyordu. Dört aydır adada mücadele veren yarışmacılar son oyunlarda olduğu gibi bugün oynanacan ödül oyununda da sakatlıklar yaşadı. Ancak sakatlıkların ardından oyuna kaldıkları yerden devam ettiler. İşte Survivor son bölümde yaşananlar…

SURVİVOR ÖDÜL OYUNU

Murat: Zorlu bir konsey ardından yeni bir ödülüne hoş geldiniz. Hikmet gibi güçlü bir yarışmacının sakatlığı tüm yarışmacıları üzdü, beyaz takım daha kötü etkilendi bu durumdan.

Seda: Hikmet yok, 20 gündür açız. Bir Survivor’da bu kadar zorlanan başka takım var mıdır bilmiyoruz. Kaybettiğimiz isim normal bir yarışmacı değil takımların en iyi isimlerinin başında geliyordu. Umarım bugün onun için ve kendimiz için kazanırız.

Emre: Felaketler yaşayan bir beyaz takım var karşımız. Hiç olmasını istemediğimiz şeyler yaşandı. Hepimizi yıprarttı bu sakatlık ama biliyorum ki beyaz takım çok daha etkilendi. Bu kara bulutlar umarım kısa sürede dağılır.

Survivor ödül oyunun Beyaz takım kazandı.

Beyaz takım: 10 – Siyah takım: 8

HİKMET’İN SAKATLIĞI SEDA’YI GÖZYAŞLARINA BOĞDU

Survivor beyaz takımda Seda, talihsiz bir sakatlık yaşayan Hikmet ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Seda, Hikmet hakkında konuşurken gözyaşlarına engel olamadı.

SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜ

Survivor son bölümde iletişim oyunu oynandı.

İletişim oyununda kıyasıya bir mücadele yaşandı. Survivor Türkiye Yunanistan'da iletişim oyunu büyük önem taşıyor; çünkü kazanan yarışmacılar moral depoluyorlar.

İletişim oyununu erkeklerde Emre, kadınlarda ise Seda oldu.