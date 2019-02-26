Survivor’a yeni yarışmacı! Survivor Sabriye Şengül kimdir, kaç yaşındadır?

Survivor 2019'da Yunan takımına başarılı yarışmacı Katerina Dalaka'nın katılmasının ardından Acun Ilıcalı bir sürpriz daha yaptı. Survivor’ın eski yarışmacılarından Sabriye Şengül tekrardan Survivor Türkiye Yunanistan’da yeni yarışmacı olarak yer alacak. Peki, Sabriye Şengül kimdir, kaç yaşındadır ve aslen nerelidir? İşte merak edilenler...

Survivor’da bu akşam yeni bir yarışmacı oyuna dahil oluyor. Sabriye Şengül, Survivor Türkiye Yunanistan’a yeni yarışmacı olarak katılıyor. Önceki haftalarda Acun Ilıcalı tarafından, Türk takımına katılacağı açıklanan Sabriye Şengül için Survivor Panorama yorumcularından Murat Özarı dikkat çeken sözler söyledi.

Murat Özarı “Bilmiyorum çok mu iddialı konuşacağım. 10-15 gün sonra bambaşka bir Sabriye göreceksiniz. Şimdi gülücükler dağıtan Sabriye, 15 gün sonra başbaşka olacak. Benim tahminim ilk tartışacağı isim, Ecem olur. Çünkü Sabriye’nin hiç tarzı değil, Vezüv Yanardağı gibi patlar.”

SABRİYE ŞENGÜL KİMDİR?

Sabriye Şengül, 1988 yılında Trabzon’da dünyaya geldi. 2006 yılında boksla tanışan Sabriye Şengül’ün hayatı bu tarihten sonra değişti. Sabriye Şengül, 2006 yılında boksla tanıştı. Spor hayatına hentboll oynayarak başlayan Sabriye Şengül, tavsiye sonrasında kickboks’a yöneldi. Hayatında sporun önemli bir yer tuttuğunu belirten Sabriye Şengül’ün en öne çıkan özelliği ise hırslı bir kimliğe sahip olması. Verdiği röportajlarda her fırsatta sporun hayatındaki önemini anlatan Sabriye Şengül, spor hayatını şu sözlerle anlatıyor: “Önceleri hentbol oynuyordum. Hırslı, mücadeleci ve pes etmeyen bir yapım var. Antrenmanlarda ve maçlarda bu yapımdan dolayı sertleştiğim oldu. Hocalarım, ‘Sabriye hentbolcular bize lazım. Sen boks ile uğraş' deyince neden olmasın dedim. Boksta ve Kickboskta 3 Türkiye şampiyonluğum var. Uluslararası boks şampiyonluğum ve K1 Dünya Karması şampiyonluğum bulunuyor.”