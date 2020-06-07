Survivor’da dokunulmazık ödülünü kim kazandı? 6 Haziran’da Survivor dokunulmazlık yarışını kazanan takım…

Survivor'da final yavaş yavaş yaklaşırken dokunulmazlık ödülü oyunlarınbın önemi de artıyor. Survivor'da Kırmızı takım ile Mavi takım yarışmacıları, dokunulmazlık mücadelesi verdi. İşte Survivor'da elecek ismi büyük oranda etkileyecek olan dokunulmazlık ödülünün kazananı...

Survivor'ın son bölümünde avantaj oyununda Kırmızı takımdan Berkan, Yunus Emre, Elif, ve Sercan, Mavi takımdan Yasin, Cemal Can, Ardahan ve Nisa yarıştı. İlk yarışta kazanan takım Mavi takım oldu.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık ve ödül olan erzak paketini kazanacak takımın belirlendiği yarış kıran kırana bir mücadeleye sahne oldu. Erzak paketinde sucuk, lavaş, çeşitli tatlı tuzlu atıştırmalar bulunuyor. Bu gece zorlu parkurda verilen kıran kırana mücadele sonrasında Survivor 2020'de dokunulmazlığı kazanan takım Kırmızı takım oldu. Dokunulmazlık ödülü Kırmızı takımın oldu.

ÇEYREK FİNALE ÇIKAN İLK İSİM DÜN BELLİ OLDU

Yarışmacılar bireysel olarak sembol ödülünü almak ve 2 hafta dokunulmazlık ile çeyrek finale adını yazdırmak için parkurda tüm hünerlerini sergiledi. Berkan, Elif, Sercan üçlüsünün final aşamasına önde gelen isimlerden olurken, rakiplerini eleyerek sembol finali oyununda finale kalan isimler Berkan ile Elif oldu. Berkan ile Elif'in karşılaştığı sembol finalini Elif kazanmayı başardı. Böylece Elif önümüzdeki iki hafta elenemeyecek. Elif ayrıca çeyrek finale çıkan ilk isim oldu.