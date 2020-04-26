Survivor’da ikinci dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Kadınlardan müthiş mücadele!

Survivor 2020'nin 58. yeni bölümünde bu akşam 2. dokunulmazlık oyunu oynandı. İki takımın da ada konseyi öncesindeki heyecan dolu mücadelesinde başa baş bir oyun vardı. Özellikle kadın yarışmacıların performansı galibiyete yön verdi. Yarışmacılar tüm hünerlerini sergilerken dokunulmazlığı alan takım konseyde de rahat bir nefes alacak. Peki Survivor'da bu akşam dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yarışmasında bu akşam haftanın ikinci dokunulmazık oyunu heyecanı yaşandı. Dokunulmazlığı kaybeden takım ada konseyinde bir arkadaşlarının ismini yazmak zorunda kalacak. Bu akşam oynanan dokunulmazlık oyununda skor 7-7 ve ardından Ünlüler lehine 9-8’e kadar geldi. Galibiyeti getiren sayı ise Elif’ten geldi. İşte Survivor 2020 dokunulmazlığı kazanan takım…

SURVİVOR’DA BU AKŞAM DOKUNULMAZLIK ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor’da bu akşam dokunulmazlık için büyük bir mücadele vardı. İki takım yarışmacıları da ödülün sahibi olabilmek için parkurlarda tüm gücünü kullandı. Ünlüler ile Gönüllüler takımları arasında başa baş geçen mücadelenin son anlarında durum 9-8’e kadar geldi. Gönüllüler durumu 9-9’a taşıyamadı ve dokunulmazlığı kazanan takım Elif’in başarılı atışlarıyla 10’a 8 Ünlüler oldu.

ÜNLÜLER TAKIMINDA YUNUS EMRE’YE TEPKİ

Dokunulmazlık ödülü esnasında Ünlüler takımında sıcak dakikalar yaşandı. Ödül oyunu için parkura çıkmaya hazırlanan Yunus Emre’ye takım arkadaşlarından tepki geldi. Parkura çıkarken takımdan kimseyle konuşmayan Yunus Emre’ye Ersin Korkut; ‘Emre, bir git artık şu elini yap da gel. Bizim de enerjimizi düşürme gözünü seveyim. Hadi.’ifadelerini kullandı. Aşkım ‘Hala dönebilirse avantaj’ şeklinde yorum yaparken Mert ise ‘Ne onun derdi hala?’ şeklinde tepki gösterdi.

OYUNU KAYBEDEN NİSA, AYAKKABILARINI NEHRE FIRLATTI!

Dokunulmazlık oyununda 9-8’lik skorda mutlak galibiyet alması gereken Gönüllüler takımında parkura Elif’in karşısına Nisa çıktı. Nisa son anlarda yarışı kaybetti ve oyun sonunda sinirlenerek ayakkabılarını nehre fırlattı. Daha sonra Yasin, Nisa’nın ayakkabılarını sudan çıkarttı.