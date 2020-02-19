Survivor’da kim elendi? İşte Survivor 2020’de elenen ilk isim!

Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmasında rekabet gittikçe artıyor. Sevilen yarışma programında bu akşam eleme için ilk konsey yapıldı. Oylama sonucu adaya veda eden isim de belli oldu. Survivor 2020'de elenen isim, Survivor'da en erken elenen isim olarak tarihe geçti. Peki Survivor'da kim elendi? İşte adaya veda eden ilk isim.

Ekranların izlenme rekorları kıran yarışma programı Survivor’da ilk eleme heyecanı yaşandı. Adaya veda eden isim oylama sonucu belli oldu. Seyircilerin oylaması ile ilk eleme adayı olan Fatma Günaydın ardından 2 eleme adayı daha belirlendi. Survivor’da adaya veda eden isim böylelikle Survivor tarihinde en erken elenen isim oldu.

SURVİVOR’DA KİM ELENDİ?

Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmasında bu akşam eleme için ada konseyi toplandı. Survivor’dan ilk elenen isim Pazar günü yapılan oylama sonucu belli oldu. Eleme potasında olan Makbule Karabudak en az oyu alarak adaya veda eden ilk isim oldu.

Seyircilerin belirlediği oylamada Ceyhun ve Cemal Can, eleme adaylarını belirlemek için seçildi. Ceyhun, eleme adayı olarak Makbule ismini söylerken, Cemal Can ise Evrim Keklik’i eleme adayı olarak belirledi. Eleme adaylarının belirlenmesinin ardından adaya veda eden isim Makbule Karabudak oldu.

ÜNLÜLERE KÖTÜ HABER

Acun Ilıcalı, konseyde Ünlüler takımına kötü haberi paylaştı. Acun Ilıcalı Survivor’un henüz ilk gününde sakatlanan Uğur Pektaş’ın yarışmaya devam edemeyeceğini ifade etti. Acun Ilıcalı ayrıca Şaziye İvegin Üner’in de sakatlığı nedeniyle Survivor’a devam edemeyeceğini açıkladı.