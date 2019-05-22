Survivor Türkiye Yunanistan'da deyim yerindeyse artık son düzlüğe gelindi, her hafta bir oyuncu eleniyor. Son zamanlarda başarılı bir performans yakalayamayan Beyaz Takım dokunulmazlığı da kaybederek iki eleme adayı çıkardı. Peki Survivor'da kim elendi, kim gitti? İşte Survivor'da elenen isim...

Survivor’da Beyaz takımdan en başarılı oyunculardan biri olan Afroditi ile en başarısız yarışmacı olan Ria eleme potasına girdi. Afroditi, eleme adayı olmasına şaşırdı ve güçlü bir yarışmacı olduğunu bu potada olmayı hak etmediğini söyledi. Adanın en pozitif ismi Ria ise eleme adaylığını gülümseyerek karşılaşmıştı. Yunan sunucu Sakis eleme adayını açıkladı.

SURVİVOR’A VEDA EDEN İSİM: RİA

Sakis: Merhaba arkadaşlar. Beyaz takımdan iki kadın eleme adayı var. Afroditi ve Ria. Kızlardan biri elenecek. Ama önce Survivor’ı meşgul eden bir konu hakkında konuşacağım. Hikmet hastanede ve henüz ne biz ne doktorlar geri gelip gelmeyeceğini biliyoruz. Adadaki hayatınız nasıl gidiyor?

Seda: Hikmet’in yokluğunu çok hissediyoruz. Dönebilir mi bilmiyorum. Bu yola beraber başladık. Kendimce söyleyeceğim şey yarışmasa bile yanımızda olmasını isteriz. Nasıl daha çabuk iyileşecekse öyle olsun.

Bora: Takım gayet iyi. Çok önemli bir oyuncu. İki aydır konuşmuyoruz onunla beni çok etkilemiyor ama o çok yardımsever birisi. Çok başarılı biri. Survivor’ın son on yılın en iyi yarışmacılarından biri. Onun gibi yetenekli oyunculara sahibiz. Çok yetenekli elleri var. Olaylara farklı bir şekilde bakıyor, farklı bir karakter.

Sakis: Hikmet geri dönerse aranız düzelir mi?

Bora: Kesinlikle hayır. Kararlarımın arkasındayım. Oyunlarda konuşuyoruz ama adada konuşmuyoruz.

Sakis: Afroditi bugün neden yarışmadın?

Afroditi: Ayağımı burkmuştum ama eğer takımım isteseydi yine bu ayakla yarışırdım. Biraz üzgünüm. Bu potada olmayı hak ettiğime inanmıyorum. Kolay lokma olmadığım için rakip takım tarafından seçilmiyorum. Güçlü bir yarışmacı olduğuma inanıyorum. Bu konumda olmamalıydım.

Ria: Profesyonel bir sporcu değilim. Ben kişinin antrenman yaptıkça kendini geliştireceğine inanıyorum. Atışlara geldiğimde heyecanlanıyorum bu nedenle başarılı olamıyorum.

Sakis: Şimdi gerçeklerle yüzleşelim.

SURVİVOR’A VEDA EDEN İSİM: RİA



Seda: Hikmetsiz ilk oyunumuza çıktık. 20 günden fazladır oyun kazanamıyorduk. Aramızdan biri de gidecek. Oyuna hiç giremedim. Ama önemli olan kazanmaktı. Akşam konseyimiz var. İçimizden geçen kişi Ria. Onu takıma seçerken çok pozitif olduğu için seçtim ama artık Ria gitmeli.

Afroditi: İlk kez adayım, gerginim, kalmak istiyorum. Son günümmüş gibi hissediyorum.

Yusuf: Dalaka nasıl oyun kaybedersiniz dedi ben de ona takımların ilk ayrıldığı zaman 8 kez üst üste oyun kaybetmesini hatırlattım. Sonra bir şey diyemedi.

SEMBOL OYUNUNUN KAZANANLARI

KADINLARDA; Seda

ERKEKLERDE; Yusuf

ÖDÜL OYUNU

ÖDÜL: Lahmacun ve kola

Siyah: 10 Beyaz: 8